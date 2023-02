Neymar desliza em DMs dos gêmeos de vôlei Alves do Brasil: falha miseravelmente

Bjogadores de voleibol do brasil chave alves e Keyt Alves foram manchetes esta semana. As irmãs gêmeas, que jogam vôlei profissionalmente no Brasil, revelaram que rejeitaram os avanços do astro do PSG, Neymar.

De acordo com Key Alves, Neymar entrou no DM das duas irmãs no Instagram, esperando que elas não falassem uma com a outra sobre isso. “Ele estava conversando com minha irmã gêmea, antes dela ter um relacionamento”, explicou. “Então ela começou a namorar (alguém) e ele parou. Então o que ele fez? Ele me enviou uma mensagem, como se nós dois não tivéssemos discutido sobre ele ligar para ela.”

Neymar teve proposta para Key e Keyt Alves

Quando Neymar foi criticado por uma das irmãs por seus avanços, ele teria dito: “Quem sabe, talvez eu fique com vocês dois”.

Quem sabe, talvez eu fique com vocês dois Neymar

Até hoje, a fantasia de Neymar de ficar com as duas irmãs não aconteceu, pois elas recusaram sua abordagem.

Os gêmeos Alves desfrutam de um grande número de seguidores nas redes sociais

Os gêmeos são muito populares e têm muitos seguidores nas redes sociais. Key, em particular, afirma ser a jogadora de vôlei mais seguida do mundo: 7,9 milhões. Quanto a Keithela também é muito popular, com 1,8 milhão na plataforma de mídia social.

Key, que joga no Brasileiro seleção nacional, também faz muito sucesso em seu OnlyFans e obtém a maior parte de sua renda na plataforma adulta. Apesar de não compartilhar conteúdo de nudez, Key ganha 50 vezes mais dinheiro através da plataforma do que ganha com o vôlei.

Seu preço de assinatura é fixado em $ 13,99 por mês. Algo Neymar e seu ego deflacionado poderia pagar facilmente, embora o consolo fosse mínimo para o astro do futebol.