Neymar, mais uma vez, alvo de críticas dentro da crise do PSG

Os recentes resultados do Paris Saint-Germain estão a levantar dúvidas no coração do clube francês e, mais uma vez, rumores de Neymarpartida de estão ganhando força.

Seus dias no PSG podem estar contados. Um momento ruim, agravado pela derrota para o AS Monaco, transformou o vestiário da seleção francesa em uma espécie de barril de pólvora.

Tanto que, segundo o L’Equipe, alguns integrantes do elenco se envolveram em uma discussão acirrada com o diretor de futebol louis campos no vestiário, em que criticou alguns jogadores pela falta de agressividade.

Isso ocorre no pior momento possível da temporada. Os parisienses recebem o Bayern de Munique amanhã pela primeira mão das oitavas de final da Liga dos Campeões.

parece Lionel Messi e Kylian Mbappé finalmente se recuperará e estará apto para jogar, o que deixará Christophe Galtier aliviado.

Neymar, um alvo

Parece que mais uma vez o desejo do clube e de seus dirigentes é colocar Neymar na montra com vista a vendê-lo no verão.

Já foi proposto no verão passado, mas seu salário muito alto e sua renovação automática até 2027 acabaram com qualquer possível saída.

Chegou a ser cogitado durante a janela de transferências recém-fechada de janeiro, mas a hierarquia do PSG esbarrou nos mesmos problemas.

O que está claro é que NeymarOs números do jogador em campo são inegáveis ​​neste ano.

Em 27 jogos nesta temporada, ele tem 17 gols e 16 assistências, embora seu nível após a Copa do Mundo não seja o mesmo dos três primeiros meses da temporada.