Neymar mostra estado preocupante do tornozelo em meio ao processo de recuperação

Neymar Jr sofreu uma nova lesão no tornozelo contra o Lille, o que deve mantê-lo fora do confronto crucial das oitavas de final da Liga dos Campeões entre PSG e Bayern de Munique.

O brasileiro segue com seu processo de recuperação e as primeiras imagens de sua recuperação foram vistas na segunda-feira.

Na primeira jogada do segundo tempo veio a lesão e a má notícia para o Paris Saint-Germain.

Neymar teve que ser substituído e os replays mostraram um rolo significativo da articulação do tornozelo.

O jogador brasileiro, que vinha fazendo um bom jogo até então e havia feito o segundo gol do time, saiu de campo com sinais claros de dores, de maca e com as mãos na cabeça.

Testes posteriores confirmariam que ele havia sofrido uma torção no tornozelo direito.

O avançado terá um período de recuperação entre três e quatro semanas, pelo que a sua presença na segunda mão frente ao Bayern de Munique parece impossível.

No entanto, o L’Equipe assegurou há uma semana que Neymar quer estar em condições de disputar aquela partida e que o craque está confiante de que estará pronto para jogar.

“Neymarque sofreu uma torção no tornozelo durante a partida contra Lille, passou por uma ressonância magnética hoje. Isso não revela uma fratura. Uma nova avaliação do ligamento será feita em 48 horas”, disse PSG declaração declarada.