NFL apresenta protocolos de segurança após lesão de Demar Hamlin

EUna sequência de Demar Hamlins Depois de sofrer um colapso assustador em campo depois de sofrer uma parada cardíaca e ter seu batimento cardíaco restaurado em campo pela equipe médica, a National Football League fez um tour pelo estádio de seus protocolos de saúde e segurança no local do Super Bowl deste fim de semana no Arizona.

O Diretor médico da NFL, Allen Sills disse, por mais horrível que fosse assistir ao Buffalo Bill’s segurança, ele sabia que a equipe médica estava bem treinada e poderia lidar com a situação.

Durante o tour de mídia dentro Estádio da Fazenda EstadualSills também mostrou os protocolos de detenção de concussão de última geração da liga, onde a equipe médica pode retirar os jogadores dos jogos devido a possíveis ferimentos na cabeça.

A NFL também mostrou as várias áreas do estádio para onde qualquer pessoa ferida seria levada, incluindo uma tenda pop-up onde os médicos podem examinar os jogadores sem a distração da multidão.