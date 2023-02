NFL Combine Measurements: O que eles medem no NFL Combine?

CCom o Super Bowl vencido no início de fevereiro, as atenções já se voltaram para o Draft da NFL para ver quem poderia ter a melhor chance de ganhar o grande prêmio na próxima temporada.

Como parte do evento draft, os jogadores potenciais convidados têm entrevistas com as equipes e um programa abrangente de testes físicos, médicos e psicológicos.

Com uma série de testes sendo realizados no chamado NFL Combine, fica claro que é um momento muito difícil e exigente para quem quer entrar na NFL.

Medidas físicas são tomadas, como altura, peso, comprimento do braço, comprimento da mão e percentual de gordura. Há também uma corrida de 40 jardas para medir velocidade e potência, um teste de supino, teste de salto vertical, teste de salto em largura, uma peteca de 20 jardas, broca de três cones e uma peteca de 60 jardas.

Além disso, existem vários testes específicos de habilidades. Cada jogador deve passar por vários exercícios projetados para sua posição específica. Estes são vistos como menos importantes do que os números de aptidão, no entanto.

Para o teste psicológico, os candidatos costumavam passar pelo Teste Wonderlic, que tinha 50 perguntas para testar a inteligência e a resolução de problemas do jogador.

Desde 2013, eles também fazem um teste extra de 60 minutos para oferecer uma visão mais robusta e abrangente de como é a capacidade mental do jogador. Isso substituiu o Teste Wonderlic.

Há também cinco exames médicos que devem ser realizados pelos prospects. Há uma avaliação da lesão para garantir que não haja problemas ocultos. Há também uma tela de drogas, uma tela de movimento funcional para fornecer detalhes extras sobre sua mobilidade, um teste cybex para testar flexibilidade e movimento articular e, finalmente, um teste de urina.