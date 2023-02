NFL Combine Tests: Quais testes são feitos no NFL Combine?

Tele NFL O evento Scouting Combine oferece aos jogadores em potencial apenas convidados a oportunidade de ter entrevistas com equipes antes do Draft da NFL.

As estrelas em potencial da NFL são solicitadas a realizar testes físicos e mentais na frente de treinadores, gerentes gerais e olheiros da NFL.

O teste de escotismo foi estabelecido em 1979 e, três anos depois, tornou-se uma combinação oficial, com prodígios sendo avaliados por olheiros em um ambiente padronizado.

Quais testes são feitos no NFL Combine?

Os candidatos passam por testes físicos, de habilidade, psicológicos e médicos. O teste físico inclui uma corrida de 40 jardas, medições físicas, supino, salto vertical, salto em largura, peteca de 20 jardas, broca de três cones e peteca de 60 jardas.

Quanto ao teste de habilidade, consiste em exercícios de futebol projetados para cada posição. Embora os resultados dos testes de condicionamento físico sejam o que parece interessar a todos, os resultados dos exercícios são um tanto desconsiderados.

Os participantes também costumavam fazer o chamado teste Wonderlic, que era uma avaliação de inteligência que consistia em um exame de 12 minutos e 50 perguntas. No entanto, a NFL parou de administrar oficialmente o teste em 2022.

Enquanto isso, os testes médicos importantes consistem em avaliação de lesões, triagem de drogas, triagem de movimento funcional, teste cybex e teste de urina.

Quem estará no NFL Scouting Combine de 2023?

A NFL divulgou a lista de jogadores convidados para o 2023 NFL Scouting Combine no início de fevereiro. Haverá um total de 319 prospects participando do evento deste ano, que acontecerá em Indianápolis de 28 de fevereiro a 6 de março.

“Após uma análise minuciosa de nossa equipe interna, do Comitê Consultivo de Engajamento de Fãs e Grandes Eventos e da equipe do National Invitational Camp, Indianápolis continua sendo a melhor cidade para sediar e desenvolver o NFL Combine em 2023 e 2024”, disse. Peter O’Reillyvice-presidente executivo da NFL para negócios de clubes e eventos da liga.

“A visão da Indy reúne seu longo legado de hospedar com sucesso o Combine e executar o processo de avaliação, com um foco empolgante em inovar e aumentar ainda mais o evento do ponto de vista dos fãs e da mídia”.