NFL Combine: Zay Flowers passa por uma transformação impressionante de 13 libras antes do evento

Zay Flores claramente trabalhou duro para impressionar os olheiros no combinação da NFL no final desta semana. Ele completou o treinamento com pesos, durante o qual ganhou 13 libras de músculo em apenas três meses.

O wide receiver, de 22 anos, parecia pronto para o showcase de uma semana, que começa na quinta-feira às Lucas Oil Stadium em Indianápoliscasa do Coltsde acordo com fotos de sua metamorfose que foram postadas nas redes sociais na segunda-feira.

Antes NFL treinadores, gerentes gerais e olheiros, Flowers terá que passar por uma série de testes físicos e mentais, incluindo uma corrida de 40 jardas, uma corrida de vaivém de 20 jardas e um supino de 225 libras.

Quem é Zay Flowers?

Flowers terminou seu último ano na Chestnut Hill em uma nota alta, gravando 78 recepções para 1.077 jardas e 12 touchdowns apesar do águias ficando em último lugar no ACC. Flowers jogou sua última partida de futebol para Faculdade de Boston em novembro (2-6 no geral).

De acordo com NFL.comele foi comparado a um agente livre e ex-wide receiver Travis Benjamin do Cleveland Browns, Los Angeles Chargerse São Francisco 49ersque deve ser uma escolha de primeira rodada no draft deste ano.