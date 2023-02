NFL Honors 2023: como assistir online ao NFL Awards de 2023?

Fapós os eventos do Pro Bowl, o 2022-23 Liga Nacional de Futebol (NFL) está chegando ao fim com sua peça final, o Super Bowl LVIII, o último jogo competitivo sério do ano. O Super Bowl é indiscutivelmente a final de campeonato anual mais lucrativa do mundo, com a final do ano passado testemunhando quase 100 milhões de americanos sintonizados para o jogo.

O Super Bowl deste ano será disputado pelos primeiros colocados da American Football League (AFC) e da National Football League (NFC). Representar a NFC como campeã da conferência será o Kansas City Chiefs enquanto o Philadephia Eagles representará a AFC após conquistar o campeonato da conferência.

No entanto, antes do evento principal, a liga também realiza o NFL Awards anual, que visa homenagear os melhores jogadores da temporada passada.

Prêmios da NFL

O NFL Awards é o equivalente da NFL a uma cerimônia de premiação de jogadores. A cerimônia é relativamente nova, com seu primeiro show sendo apresentado apenas em 2011. Na verdade, de 2012 a 2020, a cerimônia de premiação foi pré-gravada para transmissão no mesmo dia, com a primeira transmissão ao vivo do evento ocorrendo apenas em 2021.

O evento deste ano será apresentado pelo cantor vencedor do Grammy Kelly Clarksonque também se torna a primeira mulher a sediar a cerimônia.

Como assistir a cerimônia

A seguir estão as principais datas, horários e redes de transmissão onde você pode sintonizar a ação ao vivo:

Data: quinta-feira, 9 de fevereiro

Localização: Symphony Hall em Phoenix, Arizona

Tempo: 21:00 ET

Canal de televisão: Rede NBC e NFL

Transmissão ao vivo: Pavão

Quais são os diferentes prêmios?

Confira abaixo a lista de prêmios entregues na cerimônia: