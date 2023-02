NFL MVP History: Quem foi o primeiro QB negro a ganhar o MVP?

TA final da National Football League (NFL) acontece neste domingo à noite com os cabeças-de-chave reinantes da American Football Conference (AFC) e da National Football Conference (NFC), conquistando os títulos da conferência. Representando a AFC estará o Philadelphia Eagles que prevaleceu sobre o São Francisco 49ers enquanto o NFC será representado pelo Kansas City Chiefsque venceu o Cincinnati Bengals.

No entanto, o chefes também entrará no empate do Super Bowl com indiscutivelmente o melhor zagueiro da liga na forma de Patrick Mahomes.

Quem é Patrick Mahomes?

Maomé é filho do ex-arremessador da Major League Baseball (MLB) Pat Mahomes e jogou pela Texas Tech na NCAA. O quarterback jogou apenas pela Kansas City Chiefssendo escolhido em 10º lugar geral durante o Draft de 2017 da NFL.

Mahomes passou sua primeira temporada na NFL como reserva para Alex Smith antes de se tornar titular em 2018. Desde então, Mahomes conquistou a liga liderando o chefes a cinco jogos consecutivos do AFC Championship entre 2018 e 2022.

Durante esse tempo Maomé conquistou o título do Super Bowl LIV em 2019 e foi nomeado MVP do Super Bowl no mesmo ano. Além dos elogios Mahomes também compartilha um recorde com outra lenda da NFL Peyton Manning quando ele se tornou o segundo jogador a lançar 50 passes para touchdown e 5.000 jardas em uma única temporada em 2018.

Essa mesma temporada Maomé ganhou o prêmio de Jogador Mais Valioso da NFL por seus esforços, tornando-se apenas o segundo zagueiro afro-americano depois de cam newton para ganhar o prêmio.

Quem foi o primeiro quarterback negro a ganhar o MVP?

O primeiro quarterback afro-americano a vencer o MVP da NFL foi Steve McNair quando dividiu o prêmio com Peyton Manning em 2003.