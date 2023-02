NFL pede que DK Metcalf faça teste de drogas após fim de semana do All-Star da NBA

Tseu último fim de semana testemunhou os eventos anuais All-Star da NBA com Equipe Giannis prevalecendo sobre Equipe James 184-175. No entanto, em um movimento bizarro, a NFL solicitou Seattle Seahawks estrela DK Metcalf para fazer um teste de drogas após seu desempenho impressionante no jogo Celebrity All-Star.

Metcalfque foi eleito o Jogador Mais Valioso (MVP) do jogo, teve uma exibição dominante marcando 20 pontos, coletando 10 rebotes e fazendo quatro bloqueios ao ajudar Tame Wade para uma vitória por 81-78 sobre Equipe Ryan.

Após uma série de enterradas estrondosas, muitos fãs até pediram que o wide receiver recebesse um contrato de 10 dias com uma franquia da NBA nas redes sociais.

No entanto, em uma postagem nas redes sociais, Metcalf revelou que a NFL exigia que ele fizesse um teste de drogas aleatório após o jogo.

A ascensão de Metcalf à fama

Tendo jogado pela University of Mississippi, na NCAA, Metcalf fez seu nome durante o NFL Combine em 2019. O que se destacou para a maioria dos olheiros foi Metcalfcapacidade de saltar com o nativo do Mississippi limpando 11 pés e 2 polegadas durante um salto largo.

Sua habilidade de pular alto estava em plena exibição durante o jogo de celebridades All-Star.