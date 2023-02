NFL quer testar drogas aposentado JJ Watt: Por que agora?

JJ Watt foi ao Twitter na terça-feira para compartilhar uma captura de tela de uma mensagem surpreendente supostamente enviada a ele pela NFL. A estrela da defesa aposentada revelou que a liga o informou por meio de um texto que ele havia sido selecionado para um teste de drogas.

É preciso notar que Watt anunciou em dezembro sua aposentadoria após o final da temporada 2022 da NFL.

“Isso é Dillon em nome da NFL”, dizia o texto.

“Você foi selecionado para um teste de mancha de sangue seco, por favor, me ligue ou envie uma mensagem de texto quando puder. Obrigado.”

Watt não hesitou em brincar, indicando que estava prestes a descobrir “o que acontece quando você clica em ‘Denunciar lixo'”.

No final de dezembro, Watt explicou por que ele acreditava que este era o momento certo para se aposentar.

“Já sei há pouco tempo. É a hora certa”, Watt disse.

“Parece o momento certo. Eu coloquei tanto no jogo e nas vitórias e derrotas, o estresse mental e a paixão que vem com isso, apenas pesa sobre você. É pesado, quero dizer, é muito pesado.

“As perdas são muito difíceis de aceitar. Você vive com os altos e baixos, e eu sempre disse que prefiro viver com os altos e baixos do que nunca saber no meio.

“Tenho um filho agora. Obviamente, tive um susto no coração no meio do ano, então certamente há um pouco disso. Mas estou muito feliz e em paz com isso.”