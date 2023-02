Nick Sirianni: De ser desprezado por Andy Reid a ter a chance de vencê-lo no Super Bowl LVII

Kansas City Chiefs treinador principal Andy Reid é um dos personagens mais queridos por todos os seus colegas da NFL. Depois de terminar seus 14 anos com o Philadelphia Eagles ele nunca teria pensado que uma ação sua acenderia o fogo interno de seu rival no banco do próximo domingo, Nick Sirianni.

De referir que, em 2012, Reid foi demitido pelos Eagles e quase imediatamente contratado pelos Chiefs para 2013, e uma de suas primeiras decisões ao chegar em Kansas City foi não manter o jovem treinador de wide receivers daquele time, Sirianni.

A motivação especial de Nick Sirianni

Este tópico foi assunto de conversa 10 temporadas depois, quando Reid e Sirianni se enfrentarão em Super Bowl LVIIsobre Noite de aberturao atual treinador principal das águias não hesitou em comentar que este facto continua a ser uma motivação para si.

“Você sempre tem esse pequeno chip em seu ombro? Claro, sim, você tem”, disse Sirianni. “Mas isso é quem eu sou como treinador e como pessoa – quero ter certeza de que estou trabalhando duro para ficar o melhor possível. E claro, você se apega a algumas dessas coisas.”

Os Chiefs tiveram o pior recorde em toda a NFL em 2012 (2-14), então o técnico Romeu Crenell perdeu o emprego e com ele sua equipe que incluía Sirianni, que depois disso passou cinco anos no San Diego Chargers antes de receber a oportunidade como coordenador ofensivo do Indianapolis Colts.

Agradecimentos de Nick Sirianni a Andy Reid

“Andy veio porque não éramos bons o suficiente em Kansas City. E ele interveio e fez um trabalho inacreditável”, disse Sirianni. “O que eu apreciei é que ele trouxe todos e conversou com eles.

“Eu não treinei com Andy, mas ele me deu um bom exemplo do que fazer com uma parte difícil do trabalho: ‘Ei, tenho um cara aqui.’ Ele foi elogioso. Ele sabia que eu cairia, então ele me deu força quando eu estava para baixo. Eu apreciei isso, e parece que é quem ele é como pessoa e como treinador”.