Nick Sirianni e Shane Steichen, a dupla que transformou o ataque do Philadelphia Eagles

Nick Siriannitreinador principal e Shane Steichencoordenador ofensivo do Philadelphia Eagles, criaram uma ótima química que agora deixa seu time prestes a vencer o segundo Super Bowl da história da franquia.

Sirianni está em sua segunda temporada com o águiaspoucos confiavam que ele pudesse fazer algo significativo com a equipe, mas ele se cercou de pessoas que o ajudaram a construir uma unidade sólida.

Ao contrário de outras equipes, Sirianni deu Shane Steichen toda a responsabilidade de chamar as jogadas no ataque. Os números ofensivos da Filadélfia em 2022 são de 28,1 pontos por jogo, o terceiro melhor ataque da liga, atrás do Kansas City Chiefs e do Buffalo Bills.

Sirianni está curtindo o momento com os Eagles.

sírios está à vontade poucos dias antes do Super Bowl LVII contra o Kansas City Chiefs, ele estudou bem seu time, conhece seus pontos fracos e fortes, bem como as chances de vitória do Philadelphia.

“Adoro estar nas reuniões de plano de jogoentrar e analisar todo o filme e encontrar as pequenas coisas que você precisa encontrar para ajudar os jogadores a terem sucesso, colocá-los em boas posições, ajudá-los a entender o adversário”, disse ele em entrevista ao New York Times.

“Em seguida, falar sobre o plano, discuti-lo e refiná-lo com os jogadores. Temos jogadores muito inteligentes com quem conversamos sobre essas coisas e ajustamos as coisas com base no que eles veem também. É o trabalho duro que você gosta, é a jornada que você gosta, é a camaradagem do trabalho árduo e a jornada que mantém as pessoas unidas,” ele terminou.