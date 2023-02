Nick Sirianni, técnico dos Eagles, chora durante o hino nacional do Super Bowl LVII

Chris Stapleton A interpretação do hino nacional foi bastante emocionante – basta perguntar ao técnico do Philadelphia Eagles … que estava literalmente derramando lágrimas durante a música.

Nick Sirianni está se tornando viral agora por sua reação durante a apresentação de Stapleton antes do início do domingo no Super Bowl LVII no Arizona. A razão … no final do canto de CS, a câmera fez uma panorâmica para Sirianni para um close … e o cara podia ser visto chorando visivelmente.