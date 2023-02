Nikkole Teja, jogadora do Necaxa, posa de lingerie para bombar redes sociais

Aamericano Nikkole Teja é a primeira jogadora estrangeira a ter atuado na Necaxá Clube Feminino em Liga MX Feminino. Desde sua chegada em Méxicoela deslumbrou os fãs não só com seu talento em campo, mas também com sua beleza.

Ela já tem mais de 300.000 seguidores no Instagram e ela sabe exatamente como provocar seus fãs. Em seus dois últimos posts, ela compartilhou fotos posando de lingerie preta.

O primeiro foi um retrato que ela intitulou “Um grande sorriso” e se destaca pela espontaneidade e por mostrar que ela gostou do tempo em frente à câmera.

Pediu para abrir conta OnlyFans

Suas fotos sensuais no Instagram levaram os seguidores a implorar a Teja para abrir um OnlyFans conta. Ela nasceu em Washington há 23 anos e estreou no Centellas em 28 de janeiro de 2023, na derrota por 3 a 0 para o Chivas, jogando 11 minutos.

Ela participou de todas as seis partidas do torneio, começando em duas e aproveitando 225 minutos nos gramados da Liga MX.

Embora Necaxa estão na lanterna do Clausura 2023 com zero pontos, com dois gols marcados e 19 sofridos, sua torcida pode se consolar com o fato de ter um dos jogadores mais bonitos do futebol mexicano.

A próxima partida de seu time será fora de casa, em listradono estádio do BBVA, na segunda-feira, 27 de fevereiro.