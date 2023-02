Nipsey Hussle Friend, Cowboy, Chama Justiça de Sentença de 60 Anos, Ainda com Ferida Aberta

Nipsey Hussle amigo de Vaqueiro está satisfeito com a sentença que caiu sobre o assassino do rapper, mas ainda acredita que a ferida deixada pela morte de Nip nunca vai cicatrizar.

Pegamos o Cowboy do lado de fora do tribunal da DTLA, onde o juiz deu Eric Titular 60 anos de vida. Ele nos disse que é uma grande vitória para aqueles mais próximos do rapper superstar, mas também nos contou por que é um momento agridoce.