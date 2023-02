Noite de competição All-Star: enterradas sem estrelas e evitando decepções

Tnoite do concurso NBA All-Star mudou radicalmente ao longo dos anos. Michael Jordan venceu o concurso de enterradas duas vezes (1987 e 1988) e protagonizou um dos maiores momentos de todos os tempos em um duelo pródigo com Dominique Wilkins. Kobe Bryant dominou o concurso de enterradas de 1997, com um repertório impressionante de finalizações. Mas hoje em dia é algo muito diferente dada a personalidade das estrelas e a atenção excessiva que recebem ao longo do ano.

Esta é a principal razão para as mudanças na história das competições. As estrelas não precisam mais se encontrar em um All-Star, elas são estrelas o ano todo. E o nível médio das disputas, principalmente a enterrada, está vivendo uma situação surreal. As pessoas ainda sonham com LeBron James, Ja Morant, Aaron Gordon ou Zion Williamson, em confronto direto. Mas a realidade conta uma história diferente.

Uma competição de enterrada entre estranhos

Os poços do concurso de enterradas Trey Murphhy III (New Orleans Pelicans), Kenyon Martin Jr. (Houston Rockets), Mac McClung (Philadelphia 76ers) e Jericho Sims (New York Knicks) um contra o outro. Nenhum tem perfil estelar, mas são precedidos por repertórios de brutalidade na frente do aro e prometem um espetáculo. Deve ser um concurso aliciante pela necessidade de ser conhecido e pelo prestígio que esta batalha terá sempre.

É o caso com McClungum jogador da liga em desenvolvimento, que virá para Utah para dar tudo de si.

“Tenho algumas enterradas que nunca foram vistas antes”, disse ele.

martin jr é quem mais brilha na temporada regular, com habilidade de saltos de longa distância. outro é Trey Murphy Jr.. e Jericó Sims. O pelicanos O jogador tem uma habilidade atlética tremenda apesar de não ser um jogador eminentemente físico, e Sims dá exibições com sua habilidade de salto vertical e a habilidade de colocar a cabeça em alturas desconhecidas.

Um grande garoto-propaganda para três ponteiros

Os dunkers vêm com fome de estrelato e com um perfil discreto. Muito pelo contrário da disputa de três pontos, cuja escalação é estelar. Todos são atiradores atraentes e conhecidos e uma grande batalha é prometida.

Amigo Hield (Indiana Pacers) ganhou há três anos, e Tyrese Haliburton (Indiana), Tyler Herro (Miami Heat), Kevin Huerter (Sacramento Kings), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Lauri Markkanen (Utah Jazz), Julius Randle (New York Knicks) e Jayson Tatum (Boston Celtics) querem colocar seus nomes na lista pela primeira vez.

A outra atração será o Team Skills Competition. É formado pelo Antetokounmpo irmãos (Thanasis, Alex e Giannis), embora Giannis chegue em algodão após uma pancada na mão no último dia de jogos. Há também uma combinação de Jazz (Jordan Clarkson, Walker Kessler e Collin Sexton) e depois os estreantes, com Paolo Banchero, Jaden Ivey e Jabari Smith Jr.