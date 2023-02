NOTÍCIA sobre o cartão de crédito assusta e choca brasileiros

As fraudes relacionadas ao uso de cartões de crédito e débito estão cada vez mais recorrentes. Passar por esta experiência pode ser muito constrangedor e dar uma grande dor de cabeça. Atualmente, foi descoberto um novo golpe com cartões de crédito por aproximação que tem assustado os seus usuários.

As empresas e instituições bancárias estão de olho na utilização de alta tecnologia para fraudar a utilização dos cartões oferecidos por elas. Há uma procura por garantir uma maior segurança nas transações eletrônicas. A Kaspersky, empresa russa de segurança na internet, encontrou três variantes do Prilex no mercado.

Todavia, o Prilex é um programa malicioso bastante utilizado em fraudes com cartões de crédito. Estima-se que a tecnologia utilizada é uma das mais avançadas no mercado, o que tem deixado as empresas financeiras e os usuários dos serviços bancários e de transferência de crédito precavidos.

As instituições financeiras estão preocupadas, visto que os golpes utilizando o Prilex são feitos diretamente em compras em pontos de venda, na utilização de cartões de crédito por aproximação. A tecnologia em questão é um malware que bloqueia pagamentos em dispositivos infectados, trazendo grandes problemas.

Como o Prilex funciona

Quando há um impedimento na transação eletrônica de um consumidor através do malware, o usuário acaba por ter que utilizar o cartão de crédito físico. Dessa maneira, ele abre um espaço para que se faça uma transação fantasma. O Prilex é um grupo brasileiro especialistas em fraudes financeiras.

Analogamente, o Prilex ficou conhecido por ter deixado de ser um malware de caixas eletrônicos, para ser utilizado em fraudes em pontos de venda. A tecnologia utilizada é capaz de fraudar pagamentos com o cartão de crédito roubando informações importantes que serão utilizadas em uma transação fantasma.

Aliás, nesta nova transação fantasma o usuário acaba por utilizar outros equipamentos que também estão comprometidos. Com o Prilex, os golpistas realizam fraudes mesmo com cartões de crédito protegidos por chip e senha. Há uma preocupação maior, visto que atualmente existem três versões do malware.

Estas versões do Prilex bloqueiam as transações de pagamentos por cartões de crédito por aproximação. É preciso observar que os sistemas de pagamento tradicionais utilizam tags de segurança e identificação por radiofrequência. Alguns bancos implementaram novas tecnologias para transações sem contato.

Medida de proteção

Mesmo com as diversas medidas que as instituições financeiras têm implementado para garantir a segurança de seu sistema e de transações eletrônicas utilizando os cartões de crédito por aproximação, o Prilex conseguiu impedir tais ações. O malware identifica a tecnologia utilizada e cancela as transações.

O usuário, ao tentar fazer o pagamento, recebe a informação de que não foi possível realizá-lo, que houve um erro de aproximação. O objetivo dos golpistas é de que o consumidor utilize então seu cartão de crédito físico, caindo em uma armadilha, visto que seus dados são então capturados.

Cartões de crédito por aproximação

Atualmente, cerca de 59% das receitas relacionadas aos pagamentos contactless são feitas por aproximação. Seu sucesso é consequência da segurança e praticidade do uso destes tipos de cartões. O Prilex tem sido utilizado há oito anos, sendo responsável por ataques à segurança das instituições financeiras do país.

Podemos citar como exemplo, um caso no Rio de Janeiro, no ano de 2016, durante o carnaval, onde o grupo de cibercriminosos conseguiu obter informações de cerca de 28 mil cartões de créditos. Eles conseguiram roubar dinheiro de mais de mil caixas eletrônicos durante este golpe, que ficou conhecido em todo o mundo.

Golpe no cartão de crédito

Em síntese, o objetivo principal do golpe é fazer com que o usuário deixe seu cartão de crédito por aproximação e utilize um cartão físico. Desse modo, a maquininha que lê as informações rouba seus dados para os utilizar em todo o tipo de fraude. Em suma, se não tomar cuidado, o usuário pode perder muito dinheiro com isso.

Os hackers, para instalar o vírus, entram em contato com os comerciantes que são donos das maquininhas e falam que é preciso atualizar o sistema. Ele então cai na armadilha dos fraudadores. O cartão de crédito por aproximação oferece uma maior segurança que o físico, portanto, os hackers utilizam esta estratégia para que o comerciante troque de máquinas.