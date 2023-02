NOTÍCIA sobre o PREÇO da carne pega brasileiros de SURPRESA; confira valores

Segundo levantamentos realizados pela empresa de pesquisa de ofertas, a Mercado Mineiro, o preço da carne, considerando um quilo, ficou um pouco mais barato na capital mineira, Belo Horizonte. O jornal da região, O Tempo, informou que essa pesquisa se realizou em 37 diferentes estabelecimentos da região metropolitana durante todos os dias de janeiro.

A baixa no preço da carne foi observada no tipo bovino, suíno e do frango. Entre as indicações que levaram a apontar essa diminuição no valor, está o custo variável para que os brasileiros comprem os cortes mais nobres. Dessa forma, partes como alcatra, picanha e filé mignon tiveram uma queda. Quer saber quais outros cortes estão baratos também? Continue com a leitura da matéria desta segunda-feira (13) do Notícias Concursos.

De quanto foi a redução no preço da carne?

Mesmo com esses valores em conta, os números alertam que os cidadãos precisam se atentar às variações dos preços. O motivo? A oscilação da carne bovina pode alcançar a 100%, ao passo em que o corte de porco e de frango varia entre enquanto a nos preços dos cortes de frango e de porco variam entre 175% e 77,72%.

De acordo com análises realizadas, o valor da picanha baixou de R$ 71,89 para cerca de R$ 67,09. Já o filé mignon era R$ 71,08 e foi para R$ 68,81. Agora, o valor do contrafilé diminuiu de R$ 48,94 para aproximadamente R$ 47,13. A alcatra, que se mantinha a R$ 47,08, é vista nos açougues e supermercados pelo valor de R$ 45,78.

Em se tratando do porco, a bisteca, a pazinha e copa lombo, também teve redução de preços cobrados. O valor da bisteca foi de R$ 18,86 para, aproximativamente, R$ 18,21. A copa lombo finalizou o levantamento saindo de R$ 19,33 para cerca de R$ 18,58. Finalmente, a pazinha saiu dos R$ 16,46, indo para R$ 16,09.

Tal como os valores da carne de porco tiveram uma baixa pequena, os das partes do frango também mostraram uma diferença pouco significativa. Dessa forma, os preços dos cortes principais ficaram assim:

Peito de frango – R$ 14,27 para o valor de R$ 13,26;

Filé de peito de frango – R$ 21,54 para o valor de R$ 20,38;

Sobrecoxa de frango – R$ 12,63 para o valor de R$ 11,99.

Como economizar ao comprar carne?

A carne é parte do dia a dia das refeições da maioria dos brasileiros, sendo até a protagonista dos mais variados pratos. Então, mesmo com a baixa nos preços, é preciso economizar para não comprometer o orçamento no mês.

Compre diferentes cortes

Ao invés de comprar os mesmos cortes de boi sempre, invista nos pedaços mais em conta. Por exemplo, o coxão mole, o fraldão, bem como o acém. Você pode cozinhá-los em variados pratos, inovando nas receitas e caprichando na criatividade.

Aproveite sempre as promoções de açougues

Sendo um comércio onde você encontra todos (ou pelo menos quase todos) os tipos de carne, geralmente o preço é mais barato. Além disso, há açougues que fazem promoções em dias específicos para determinados cortes. Então, é interessante fazer as compras da semana ou do mês nesses dias.

Considere proteínas de outras fontes

Finalmente, considere outras fontes da proteína animal. A intenção não é substituir totalmente a carne, pelo contrário. Dá para comprar outras alternativas para complementar deliciosamente os pratos. Assim, consegue-se reduzir a quantidade consumida nas refeições, consequentemente rendendo mais durante a semana.

Um ótimo exemplo de complementação são os ovos. Alternar e completar para que o preço da carne não pese no bolso é a melhor saída em tempos de crise.