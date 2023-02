Notícias da MLB: as bases maiores da MLB podem levar a mais roubos de bola, menos lesões: parecem uma caixa de pizza

euike um violinista virtuoso usando uma nova estante de partitura, padres de san diego terceira base manny machado notou uma diferença imediatamente. Não são apenas as bases maioresmas eles também se sentem diferentes.

“É definitivamente diferente, com certeza”, disse Machado, duas vezes vencedor do Gold Glove. “Eles parecem melhores. Eu só tenho que continuar brincando com ele e pisando nele e meio que sentindo isso. Mas é definitivamente diferente, com certeza.”

As bases maiores – que vão de quadrados de 15 a 18 polegadas – fazem parte de uma enxurrada de mudanças Liga Principal de Beisebol projetado para colocar mais ação e atletismo de volta no jogo e torná-lo mais atraente para uma geração mais jovem de fãs em potencial.

Quando as novas regras foram adotadas pelo comitê de competição de 11 pessoas do beisebol em setembro, os quatro jogadores do painel apoiaram as bases maiores e votaram contra o uso de um relógio de campo e limites nos turnos defensivos.

As novas bases – “Parecem uma caixa de pizza“, disse o gerente do Red Sox, Alex Cora – reduziu a distância entre as bases em 4 1/2 polegadas. A distância entre a terceira e a casa e a casa e a primeira foi reduzida em 3 polegadas.

Não parece muito, mas o impacto pode ser considerável.

A nova base maior fica ao lado da base menor e mais antiga do TD Ballpark.LAPRESSE

Em vez de esperar por um home run de três corridas, os times das grandes ligas poderiam tentar uma abordagem mais agressiva nos caminhos de base. Juntamente com novos limites sobre o que a MLB chama de desengajamentos – tentativas de pickoff ou pisar fora da borracha – é mais importante do que nunca que os arremessadores sejam rápidos para o prato e os apanhadores de braços fortes fiquem alertas com os corredores.

“O jogo corrido, impedindo o jogo corrido, é algo sobre o qual conversamos, vamos continuar falando, porque … a tentativa de roubo de base deve aumentar um pouco, eu acho”, disse o técnico dos Dodgers Dave Roberts disse.

Os times da liga principal terminaram com 2.486 roubos de bola em 3.297 tentativas no ano passado, acima dos 2.214 roubos de bola e 2.926 tentativas em 2021, de acordo com o Sportradar, mas muito abaixo dos 3.229 roubos de bola e 4.365 tentativas de uma década atrás em 2012.

Nos testes nas menores, duas ligas Triple-A usaram as bases maiores durante metade da temporada de 2021. Um experimentou um aumento de 2,2% em roubos bem-sucedidos e o outro registrou um aumento de 0,7%.

A temporada de 2012 – quando Mike Trout liderou as ligas principais com 49 bases roubadas – foi a última vez que as grandes ligas ultrapassaram 3.000 roubos de bola e 4.000 tentativas.

“Eu definitivamente fui expulso por menos de (4 1/2) polegadas … então talvez isso comece a levar em conta os resultados”, disse o segundo base do Chicago Cubs Nico Hoernerque conquistou o recorde de sua carreira com 20 bases em 22 tentativas no ano passado.

A nova base maior fica ao lado da base menor e mais antiga do TD Ballpark.LAPRESSE

Claro, isso também dá aos melhores jogadores de primeira base defensivos das majors uma chance ainda maior de manter os corredores fora da base.

“Acho que pode ajudar. Vai me dar mais um centímetro de alcance em um arremesso que quer me tirar da base”, disse o primeira base do Arizona Diamondbacks. Christian Walkerque ganhou sua primeira luva de ouro no ano passado.

Além da atividade nos caminhos de base, a Major League Baseball espera que a mudança ajude a reduzir as lesões. Ao testar as bases maiores nas menores, houve uma queda de 13% no que a liga chama de “eventos de lesões perto das bases” de 2021 a 2022.

Há mais espaço para os jogadores da primeira base evitarem ser pisados ​​ou puxarem o braço a tempo de evitar que um batedor suba na linha. Também deve ajudar a evitar colisões em todo o diamante.

“Quando você anda no campo, você realmente não percebe, e quando se aproxima da sacola, você definitivamente percebe”, disse o primeira base do Cubs. Eric Hosmer, quatro vezes vencedor do Gold Glove. “Parece um pouco mais plano também. Não apenas maior e mais longo, mas definitivamente um pouco mais plano.

“Mas sim, acho que vai evitar algumas lesões, então acho que sempre que você pode derrubar esse número um ou dois caras, vale a pena.”