Notícias da MLB: Xander Bogaerts diz que é fã de Chicharito e um grande fã de futebol

Javier Hernández é um dos jogadores de futebol mais populares do Estados Unidos e seus fãs incluem atletas de outros esportes, como shortstop Xander Bogaertsque se declarou um de seus maiores apoiadores.

Durante um bate-papo em que Bogaerts respondia perguntas sobre o clima em San Diego, o ‘X-Man’ foi questionado sobre deixar um recado para os fãs do México, já que os Padres jogarão o San Francisco Giants em dois jogos da temporada regular na Cidade do México Estádio Alfredo Harpa Number.

“Viva o Chicharito! Sou um grande fã de futebol, adoro futebol. Eu estava assistindo a Copa do Mundo no ano passado, então eu sei muito sobre futebol e é um dos melhores esportes que eles têm”, disse Bogaerts.

Ele segue Curaçao no Caribbean Series

Além de fã de futebol, Bogey também acompanha Curaçao, nascido em Aruba, outro território da Holanda no Caribe.

“Sei que o México perdeu para o Curaao na Série do Caribe; Acho que perderam por 2 a 1. Também sei que Curaçao surpreendeu muitos times no torneio”, acrescentou Bogaerts.

“Eles estão em seu primeiro torneio como convidados, e isso é outra coisa que podemos nos animar para o World Baseball Classic, porque algumas dessas imagens veremos no Classic.”

Tatis planeja se redimir

As risadas e sorrisos estão voltando, assim como a adulação dos fãs por Fernando Tatis Jr.., pelo menos em San Diego.

Ainda cumprindo uma suspensão de 80 jogos depois de testar positivo para uma droga para melhorar o desempenho, a superestrela foi calorosamente recebida no FanFest no sábado, quando milhares de fãs lotaram o Petco Park para uma prévia da temporada mais esperada da história do Padres.

Tatis recebeu aplausos prolongados quando foi apresentado a um painel de discussão que também contou com as estrelas Manny Machado, Juan Soto e os recém-contratados Bogaerts.

“Eu te amo San Diego. … Eu não vou sair daqui por um longo tempo”, disse Tatis à multidão, sob mais aplausos.

Esta temporada será uma viagem de redenção para Tatis, uma das maiores estrelas do beisebol cuja temporada inteira de 2022 foi eliminada por uma lesão no pulso e depois pela suspensão mencionada. Ele estava prestes a retornar de uma cirurgia no pulso esquerdo quando a MLB o suspendeu em 12 de agosto. Ele perdeu a emocionante corrida dos Padres para o Série Campeonato da Liga Nacionalonde perdeu para o Philadelphia Phillies.

“Senti muita falta”, disse Tatis durante uma coletiva de imprensa no início do dia.

“Quero dizer, eu perdi um ano. Não estou ansioso para perder mais. É ótimo estar lá novamente.”