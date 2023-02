Nova era dos Yankees chegando com Aaron Judge como novo capitão do time

Aaron Juiz é o homem forte do New York Yankees, a organização pagou a ele 360 ​​milhões de dólares por nove anos de contrato, depois o nomeou capitão do time. Uma responsabilidade que poucos jogadores tiveram e que é muito importante para os “Bronx Bombers”.

Depois Derk Jetters aposentadoria em 2014 não havia capitão com os Yankees. O juiz é apenas o 16º a ter isso. distinção na longa história do Manhattan Mules.

“Significa muito para mim porque cresci dentro da organização dos Yankees”, disse Judge ao MLB.com. “Meu sangue, suor e lágrimas foram para jogar por este time, esta cidade e estes torcedores.

Saber que continuarei a fazê-lo é indescritível. É uma sensação inacreditável.”

Aaron Bone apoia Aaron Judge

Gerente do New York Yankees Aaron osso acha que a responsabilidade será útil para o juiz, que agora não será apenas o líder no ataque, mas também no vestiário e além.

“Não sei se vai mudar [his day to day] muito,” gerente Aaron Boone disse sábado em conferência de imprensa. “Acho que aumentou um pouco, juntamente com o fato de que ele está aqui agora. Contrato de nove anos, ele sabe, sem dúvida, que agora é sua casa e, de várias maneiras, sua equipe. Eu não acho que você verá uma mudança tão grande na pessoa e quem ele é e como ele lida com as coisas. Mas acho que há um passo incremental, provavelmente, na liderança que ele assume uma responsabilidade.”

“Acho que a liderança dele só aumenta um pouco, mas acho que será bastante sutil no que parece”, disse Boone.