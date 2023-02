Nova escavação de Shakira em Piqué: Há um lugar no inferno…

Monday começou com polêmica, pois foi anunciado que Shakiradará sua primeira entrevista para ‘En Punto’, um programa de TV no Canal Las Estrellas do México, mais de meio ano após sua separação de Gerard Piqué. Isso também segue suas quatro canções de despeito contra ele e seu novo parceiro, Clara Chia.

Sem entrar em detalhes ainda, já que teremos que esperar até terça-feira para que a entrevista seja exibida na íntegra, o programa compartilhou uma breve prévia na qual podemos ver algumas das declarações feitas pelo astro colombiano.

“Há um lugar reservado no inferno para aquelas mulheres que não apóiam as outras” Shakira declarado às horas.

“Estou pronto para a próxima rodada, deixe a vida vir e me mostre o que mais está por aí.”

Shakira dará mais detalhes sobre sua polêmica separação com Gerard Piqué?

As polêmicas letras de seus últimos singles ‘Te felicito’, ‘Monotona’, ‘Music Session #53’ e ‘TQG’, juntamente com esta última entrevista, nos levam a crer que a cantora não vai ficar calada e vai trazer à tona novas detalhes sobre a separação mais comentada dos últimos tempos.

“Fomos a Barcelona para falar sobre suas músicas e letras, o momento que ela está vivendo em sua carreira e o que está por vir em sua vida”, conta o entrevistador em sua conta no Instagram.

Agora teremos que esperar para ver o que a cantora tem a dizer sobre Gerard Piqué e Clara Chia.