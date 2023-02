Nova lei assinada por LULA surpreende e brasileiros comemoram vitória

Um anúncio foi feito pelo Governo Federal nesta semana, deixando muitos brasileiros felizes. O Programa Minha Casa Minha Vida terá uma ampliação de seus financiamentos habitacionais. Indivíduos e famílias que têm a renda bruta de, no máximo, R$ 8 mil, residentes das áreas urbanas, podem ser contemplados.

A Medida Provisória (MP) que o Presidente Lula assinou, oficializou a decisão tomada em prol dos cidadãos.

As famílias residentes da zona rural se beneficiarão também de um valor que dará acesso ao financiamento ampliado. Com essa ação de Lula, a renda anual terá um limite de R$ 96 mil. Mas, por que esse cálculo não é mensal? Pois, o cálculo precisa ser adequado à realidade do trabalhador rural. Assim, quem quiser saber mais sobre mudanças no Minha Casa Minha Vida, é só continuar a leitura da matéria de hoje do Notícias Concursos.

Medida Provisória assinada por Lula traz mudanças para o Minha Casa Minha Vida

As faixas novas não contam os benefícios temporários, quer sejam previdenciários ou assistenciais. Por exemplo:

Auxílio-doença;

Seguro-desemprego;

Auxílio-acidente;

Bolsa Família;

BPC (Benefício de Prestação Continuada).

O anúncio dessas novidades foi feito em meio à cerimônia do relançamento do programa habitacional Minha Casa Minha Vida. O evento aconteceu no município de Santo Amaro da Purificação, no estado da Bahia.

O presidente disse em discurso que começará a viajar pelo Brasil junto com os ministros. Ele visitará os estados, as cidades, fazendo com que as obras paralisadas retomem as atividades e a construção seja finalizada. Segundo Lula, são aproximadamente 14,8 mil obras que estão paradas, e o governo não deixará nenhuma delas para trás.

Faixas novas do programa habitacional

Veja como as faixas novas ficaram com as alterações feitas no programa e os limites para os imóveis localizados nas áreas urbanas:

Faixa 1 – Contempla as famílias que têm a renda mensal bruta de, no máximo, R$ 2.640;

Faixa 2 – Contempla as famílias que têm a renda mensal bruta de, no máximo, R$ 2.640,01 até R$ 4,4 mil;

Faixa 3 – Contempla as famílias que têm a renda mensal bruta de, no máximo, R$ 4,400,01 até R$ 8 mil.

Para os cidadãos brasileiros residentes nas áreas rurais, as faixas novas são:

Faixa 1 – A renda anual bruta de até R$ 31.680;

Faixa 2 – A renda anual bruta entre R$ 31.680,01 até R$ 52,8 mil;

Faixa 3 – A renda anual bruta entre R$ 42,800,01 até R$ 96 mil.

A retomada para a faixa 1

Várias novidades foram anunciadas, mas uma das maiores é a retomada da oferta de 50% do imóvel financiado ou subsidiado para quem está na Faixa 1. Como mostramos acima, a Faixa 1 contempla as famílias que têm a renda mensal bruta de, no máximo, R$ 2.640,00. Esses cidadãos terão o subsídio variando de 85% até 95% do montante do financiamento.

Rui Costa, ministro da Casa Civil, disse que o governo Bolsonaro havia excluído a Faixa 1, que é aquela destinada às camadas mais carentes. Portanto, o governo Lula retomou o programa, dando nesta primeira fase, a prioridade para a conclusão das obras paralisadas também.

Além do mais, definiram-se os grupos prioritários com famílias compostas por:

Mulher sendo a responsável;

Pessoa deficiente, idoso, criança ou adolescente;

Na situação de vulnerabilidade ou risco;

Na situação de calamidade ou emergência;

No deslocamento involuntário em face das obras públicas federais;

Na situação de rua.