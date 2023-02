NOVA linha de crédito beneficiará microempresários negros

Empresários moradores da cidade de São Paulo, que se autodeclaram pardos ou pretos, podem solicitar uma linha de crédito de, no máximo, R$ 21 mil. O Empreenda Afro está disponível para aqueles que têm um CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) ativo e para informais.

Em parceria com o Banco do Povo, o projeto é um programa de linha de crédito, ou melhor, microcrédito realizado pelo governo paulista. Como poderá ser visto em detalhes na matéria desta terça-feira (07) do Notícias Concursos, a liberação dos recursos fica ao encargo da Agência de Desenvolvimento de São Paulo, que é um órgão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho.

Como contratar a linha de crédito

O empreendedor que já é formalizado tem condições de solicitar entre R$ 200,00 até R$ 21 mil em crédito. Os juros são baixos, variando de 0,35% até 0,55%/mês, bem como o prazo de pagamento é de, no máximo, 48 meses.

Os informais conseguem a contratação de até R$ 15 mil. O percentual de juros é de 0,8%/ mês e o prazo de pagamento é de até 36 meses.

Quem se interessar em solicitar o empréstimo não pode ser negativado, ter o CPF junto ao Serasa ou Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin). Além disso, não se pode ter empréstimos em andamento junto ao Banco do Povo.

Para receber o valor, é necessário fazer um dos cursos para capacitação indicados pelo Empreenda Afro. Sem contar que o negócio receberá uma visita a título de avaliação de capacidade. Ademais, quem estiver dentro de todas as regras, tem apenas que preencher um formulário e aguardar o retorno sobre a linha de crédito pelo e-mail informado.