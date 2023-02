NOVA linha de crédito de até R$ 21 mil é liberada para empreendedores negros; Confira

Está disponível uma linha de crédito exclusiva para empreendedores negros na cidade de São Paulo. São até R$ 21 mil que podem ser solicitados por empresários autodeclarados pretos ou pardos constituídos formalmente. Estão aptos os empresários que possuírem Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), assim como os informais.

A Agência de Desenvolvimento de São Paulo (ADE SAMPA), entidade ligada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, será a instituição que disponibiliza o crédito para esses empreendedores negros.

Além disso, esse projeto da linha de crédito é realizado através de um convênio com o Banco do Povo. O Banco do Povo, por sua vez, é um programa de microcrédito produtivo do governo estadual de São Paulo, que tem como objetivo promover o desenvolvimento socioeconômico e a criação de oportunidades.

O nome desta linha é Empreenda Afro, que oferece crédito de R$ 200 a R$ 21 mil, com juros de 0,35% a 0,55% ao mês para empresários negros formais com CNPJ, com prazo de até 48 meses. Por outro lado, para os trabalhadores informais os empréstimos são um pouco menores, podendo chegar a até R$ 15 mil, com juros de 0,8% ao mês e prazo de até 36 meses, ou seja, com juros maiores e prazo reduzido.

Como solicitar o crédito

A solicitação dessa linha de crédito é feita preenchendo um formulário de interesse. Para pedir o empréstimo, o empreendedor não pode ter restrições no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin) e no Serasa, com relação ao CPF e CNPJ de todos os sócios.

Além disso, a sede da empresa deve ser no município de São Paulo, sendo que o empresário também precisa residir na cidade. Também é necessário aceitar a visita para avaliação do empreendimento, um procedimento obrigatório para a concessão do crédito.

Dentre outros requisitos para solicitar a linha de crédito estão: fazer um dos cursos de capacitação oferecidos pelo programa e apresentar o certificado de conclusão, apresentar todos os documentos obrigatórios solicitados e não possuir outro empréstimo em andamento com o Banco do Povo.

O formulário de interesse da linha de crédito também recomenda que o empreendedor leia atentamente as condições de cada linha de crédito para escolher qual mais se adequa a sua necessidade.

Mais informações

O acesso à linha de crédito Empreenda Afro aos profissionais autônomos, assim como MEI, ME, EPP, LTDA, EIRELI, SLU. A ADE SAMPA orienta empreendedores a respeito do processo de solicitação de crédito e coleta as informações e documentos do empreendedor para envio da proposta ao Banco do Povo.

No entanto, a ADE SAMPA não é responsável pela aprovação do crédito. A análise da proposta e aprovação do crédito é de responsabilidade exclusiva da equipe técnica do Banco do Povo.

Por fim, para caso de dúvidas sobre a linha de crédito Empreenda Afro, exclusiva para empreendedores negros na cidade de São Paulo, basta entrar em contato através do número 11 4210-2668, de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h.