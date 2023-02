Nova mudança no INSS pega aposentados e pensionistas de surpresa

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou que o crédito consignado ganhou novas formas de solicitação. As mudanças divulgadas pela Previdência Social estão relacionadas a inclusão da biometria facial no processo de liberação do empréstimo.

Segundo informações, o objetivo da biometria facial no processo de solicitação é permitir a contratação do crédito consignado a distância, sem a necessidade de o segurado ir até uma agência bancária. Além disso, o método é mais seguro, sem riscos de fraudes, por exemplo.

A mudança também aumenta as opções nos serviços de identificação das instituições financeiras, que deverão se adaptar para aceitar o novo meio de contratação do empréstimo consignado, como os próprios sistemas biométricos já existentes nos bancos.

Quais serão as novas regras do crédito consignado do INSS?

Entretanto, para que o crédito seja liberado, ainda será exigida a apresentação da documentação oficial, como: Cadastro de Pessoa Física (CPF), e um documento oficial e original com foto.

Por fim, as alterações também preveem a possibilidade de acesso ao crédito sem biometria, porém, para isso a contratação do empréstimo consignado deve ocorrer, exclusivamente no banco, instituição financeira ou canais eletrônicos da instituição, lembrando que a contratação por ligação telefônica não é permitida pelo INSS.

Qual é a margem do crédito consignado?

Atualmente, a margem consignável do INSS é de 45%. Ela indica quanto o segurado pode comprometer com os serviços financeiros. Além disso, esse limite é dividido da seguintes forma:

35% para as operações exclusivamente de empréstimo pessoal consignado (desconto tradicional em folha de pagamento);

5% para as operações exclusivamente de cartão de crédito consignado;

5% para as operações exclusivamente de cartão consignado de benefício.

Quando o empréstimo consignado é contratado, o segurado tem um prazo de até 84 meses para poder pagar. As parcelas são descontadas diretamente do benefício do aposentado ou pensionistas. A taxa máxima de juros no crédito consignado tradicional com desconto em folha é de 2,14% ao mês. No caso do cartão, é de até 3,06% ao mês.

Benefícios do crédito consignado do INSS

A saber, por meio do empréstimo consignado do INSS, o segurado pode obter diversas facilidades. Portanto, confira quais são:

O segurado pode fazer saque em dinheiro de até 70% do limite do cartão;

O cartão é sem anuidade;

O segurado têm descontos em redes de farmácias associadas;

Tem o prazo de 40 dias para pagar a fatura mensal;

O empréstimo oferece seguro de vida e auxílio funeral sem cobrança adicional.