NOVA mudança no número do RG surpreende brasileiros

A Carteira de Identidade Nacional (CIN) poderá ser emitida no estado de São Paulo. Após as mudanças, o RG de todos os brasileiros contará apenas com o número do CPF (Cadastro de Pessoa Física).

De acordo com informações oficiais, além de São Paulo, os estados do Rio de Janeiro, Amazonas, Mato Grosso e Distrito Federal também devem emitir o novo RG. A saber, a CIN já é válida, desde o ano passado, no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás, Piauí, Acre e Paraná.

É válido destacar que, até março de 2023, todas as secretarias e instituições de identificação do país deverão emitir a nova identidade.

Quais foram as mudanças do RG?

Além de unificar o RG em todo o país, o objetivo do Governo foi diminuir as chances de fraudes no país. Assim, algumas mudanças foram implementadas, como a autenticação via QR Code, facilitando a identificação do cidadão.

Estre as principais mudanças da CIN são:

Adoção do padrão internacional código MRZ (mesmo código utilizado nos passaportes);

Biometria obrigatória;

Naturalidade do cidadão;

Presença do grupo sanguíneo;

Identificação sobre o titular ser ou não doador de órgão;

Uso exclusivo do CPF para unificação do documento.

Prazo de validade do novo RG

Além das mudanças no formato, o prazo de validade do RG também foi modificado, ficando da seguinte forma:

0 a 12 anos: validade de 5 anos;

de 12 a 60 anos incompletos: validade de 10 anos;

a partir de 60 anos: validade indeterminada.

Como solicitar o novo RG?

A princípio, o documento será emitido apenas para os brasileiros que estiverem com as informações no CPF atualizadas de acordo com as certidões. Entretanto, vale ressaltar que nem todos os estados já estão emitindo o novo documento.

“Pessoas que não possuírem ou estiverem com as informações incorretas no cadastro poderão recorrer aos canais de atendimento a distância da Receita Federal para resolver a situação. No futuro, os próprios órgãos de identificação civil farão novas inscrições e atualizações no CPF”.

Como instalar o RG Digital?

Para instalar o RG Digital, é necessário que a nova versão do documento físico seja emitida. No eentanto, como já mencionado, nem todos os estados já habilitaram a nova versão.

Para utilizar o RG Digital, o cidadão deve fazer o baixar o aplicativo do documento, que está disponível para os sistemas Android e iOS. Lembrando que, ao baixar o app, o cidadão deve inserir na busca a sigla do seu estado.

Confira por onde baixar o aplicativo:

São Paulo: Baixe no seu celular Android ou iOS;

Rio de Janeiro: Baixe no seu celular Android ou iOS;

Distrito Federal: Baixe no seu celular Android ou iOS;

Goiás: Baixe no seu celular Android ou iOS;

Pará: Baixe no seu celular Android ou iOS;

Paraíba: Baixe no seu celular Android ou iOS;

Alagoas: Baixe no seu celular Android ou iOS.

Após o download, o cidadão deve seguir o passo a passo do aplicativo e escanear QR Code, que fica no documento físico, tirar uma foto selfie e criar seu cadastro para utilizar a versão digital do documento.