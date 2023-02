Nova namorada de Brad Pitt, Ines de Ramon, arquiva documentos para oficializar o divórcio de Paul Wesley

Inês de Ramón está se divorciando oficialmente Paulo Wesley depois que o ex-casal se separou há alguns meses. A nova namorada de Pitt teria apresentado a papelada necessária para o divórcio no início desta semana.

Os fãs perceberam que Wesley não estava usando sua aliança de casamento em agosto, durante a promoção de sua marca de Bourbon, Brothers Bond. O casal anunciou a separação em setembro.

“A decisão de separação é mútua e ocorreu há cinco meses”, disseram à People.

Eles se casaram em 2019, mas Ramon afirmou que suas “diferenças irreconciliáveis” os levaram a tomar a decisão de se separar. Enquanto isso, Inês começou a namorar Pitt no final de 2022.

“Brad e Inês começou a namorar recentemente. Brad está gostando de passar o tempo com Ines e conhecê-la melhor”, disse uma fonte ao ET.

“Ainda é novo, mas eles estão vendo onde as coisas vão e gostam um do outro. Eles estão se divertindo juntos.”

Em janeiro, foi revelado que o casal viajou junto em Cabo San Lucas, no México, durante as férias.

“Inês tirou um monte de folga do trabalho durante as férias para comemorar com Brad e passar o Réveillon com ele. Eles se divertiram muito em Cabo apenas relaxando e se divertindo juntos”, disse uma fonte ao ET.

“Eles são um grande par e têm uma boa coisa acontecendo. Eles têm muito em comum e Brad gosta de como Inês é calma e discreta. Eles estão entusiasmados com o rumo que as coisas estão tomando.”