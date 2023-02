NOVAS VAGAS: Byd do Brasil OFERECE EMPREGOS

A Byd do Brasil, multinacional chinesa especializada em energia limpa, está atrás de novos colaboradores no mercado de trabalho. Dito isso, como todas as vagas são em Campinas, no interior de São Paulo, vale a pena conhecer quais são as oportunidades disponíveis:

Analista de Infraestrutura de TI – Campinas – SP – Efetivo;

Analista de Relacionamento com Cliente – Campinas – SP – Efetivo;

Analista de Trade Marketing – Campinas – SP – Efetivo;

Analista de Treinamento e Desenvolvimento – Campinas – SP – Efetivo;

Analista Financeiro – Campinas – SP – Efetivo;

Analista Fiscal – Campinas – SP – Efetivo;

Assistente de Gerenciamento de Frota- Campinas – SP – Efetivo;

Assistente de Marketing – Campinas – SP – Efetivo;

Comprador – Campinas – SP – Efetivo;

Coordenador de Produção – Campinas – SP – Efetivo;

Desenvolvedor Full Stack – Campinas – SP – Efetivo;

Engenheiro de Processos – Campinas – SP – Efetivo;

Engenheiro de Projetos – Campinas – SP- Efetivo;

Especialista de Negócios – Campinas – SP – Efetivo;

Mecânico de Pós Vendas – Campinas – SP – Efetivo;

Supervisor de Remuneração e Benefícios – Campinas – SP – Efetivo;

Técnico de Manutenção Elétrica e Hidráulica I – Campinas – SP – Efetivo.

Mais sobre a Byd do Brasil e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Byd do Brasil, com mais de 290 mil funcionários distribuídos em 30 fábricas ao redor do globo (sendo 40 mil engenheiros pesquisadores), a chinesa BYD é a segunda maior produtora de componentes para celulares, tablets e laptops no mundo. No Brasil, abriu sua primeira fábrica em Campinas, interior de São Paulo, em 2015, para produção de ônibus elétrico e comercialização de veículos e empilhadeiras 100% elétricos.

Por fim, a empresa está presente em cinco continentes, 45 países e 170 cidades. Isto é, não perca tempo e vá atrás dessa ótima oportunidade no mercado!

