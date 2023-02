Novidade no App do CadÚnico! Agora você pode cancelar o seu cadastro pela internet

Ao mesmo tempo em que ocorre a revisão cadastral dos beneficiários do Bolsa Família, o Governo Federal atualiza o aplicativo do Cadastro Único (CadÚnico). A novidade já está dando o que falar, mas promete facilitar a vida de muitos cidadãos.

Trata-se de um recurso que permite que o cadastro seja cancelado de modo automático. Dessa forma, aqueles que estão recebendo benefícios sociais indevidamente, inclusive o citado anteriormente, poderão, voluntariamente, se desligar do CadÚnico.

Na prática, ao clicar para “Cancelar” a inscrição no app do CadÚnico, o usuário consegue visualizar a seguinte mensagem:

“Os órgãos de fiscalização avisam que muitas pessoas entraram no Cadastro Único de forma errada e fora da lei. Muitas pessoas se cadastraram sozinhas, mas na verdade moram com suas famílias. (…) Lembre que cada família que tem dois benefícios do Auxílio Brasil faz com que uma família pobre fique sem nenhum benefício.”

Ademais, quem se desligar do programa por cadastro unifamiliar fraudulento, poderá se recadastrar novamente a partir de julho deste ano. Também há um alerta da responsabilidade civil e criminal para quem mantiver o cadastro irregular e não usar a nova função do app.

Contudo, para fazer o cancelamento da inscrição, basta atualizar o aplicativo do CadÚnico. Em seguida, faça o login com suas credenciais do gov.br e, por fim, clique em “Cancelar o seu cadastro”. O app apresentará as indicações e motivos pelo qual deve ser realizada a ação.

Bolsa Família pode perder 5 milhões de beneficiários

O Governo Federal divulgou informações atualizadas sobre o pente fino nos cadastros de beneficiários do Bolsa Família. Agora, cerca de 5 milhões de famílias serão convocadas para irem presencialmente ao Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) no mês de março.

Na última semana, esse número era de 2,5 milhões. Logo, a quantidade de beneficiários que passarão pela análise duplicou. Vale adiantar que 1,7 milhão de pessoas (35%) recebem o auxílio de R$ 600 de forma irregular, por indicativo errado de composição familiar.

De acordo com o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, está em desenvolvimento uma metodologia especial para a retirada desses beneficiários. Na prática, o governo entende a situação de fracionamento familiar.

“Queremos fazer a retirada com muita segurança. Inclusive, haverá uma forma de transição para alguns casos”, disse ao citar os pais separados que se identificam como responsáveis por parte dos filhos.

Contudo, a intenção do ministério é finalizar essa análise ainda neste mês de fevereiro, para que em março seja restruturado o novo Bolsa Família. Para isso, será necessário o mover de outras pastas, como Desenvolvimento Agrário, Agricultura e Fazenda.