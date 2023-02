NOVO AVISO para quem tem RG surpreende brasileiros

Se você precisa tirar um novo documento, informamos que o agendamento agora é feito de forma online. O atendimento precisa ser marcado em um site, dependendo da sua cidade e estado. Esse processo de agendamento online do documento de identidade ajuda a administrar o volume de pessoas nos estabelecimentos emissores.

A carteira de identidade é o principal documento do brasileiro. Através dela é possível identificar a pessoa com seus dados pessoais, fotos e impressões digitais. Ademais, também conhecido como RG (Registro Geral), faz as vezes de passaporte dentro dos países integrantes do Mercosul.

Assim, o agendamento online do documento de identidade é essencial para quem ainda não tem ou precisa tirar uma segunda-via. Saiba como fazer na matéria de hoje do Notícias Concursos.

Documentos necessários para fazer o RG

Quem emite esse documento são os Estados e são eles que estabelecem o órgão que será responsável pela produção do documento. O mais tradicional de todos é a Secretaria de Segurança Pública (SSP), mas em alguns locais, isso é de responsabilidade da Polícia Civil.

Outro órgão que também tem permissão é o Detran, que é o Departamento Estadual de Trânsito. Então, sendo um ou outro, a maioria desses estabelecimentos tem o formato de agendamento online.

É importante destacar que o procedimento via Internet é apenas o primeiro passo para emissão do documento. Não é possível fazer o processo todo dessa forma, pois apenas a marcação acontece de maneira a organizar o dia a dia dos órgãos emissores.

Os valores e prazos para entrega do documento vão depender de cada Estado. Mas, algo que permanece imutável é estar munido de certidão de casamento ou de nascimento e foto 3×4. A primeira via do documento é gratuita.

Agendamento online identidade

Para realizar o agendamento da retirada do documento, é necessário entrar no site do órgão responsável pelo seu Estado. Confira abaixo algumas das competências:

Rio de Janeiro – Detran;

São Paulo – Poupatempo;

Minas Gerais – Instituto de Identificação da Polícia Civil.

Esses são apenas alguns exemplos dos locais de emissão do documento. Portanto, consulte no site oficial do seu Estado qual órgão realiza a emissão do RG. Busque saber com antecedência os valores e documentos necessários para não ser pego de surpresa ao fazer o agendamento online identidade, se preparando para a emissão do seu RG.

Novo RG

Desde que o Governo Bolsonaro lançou a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), muitos brasileiros se perguntam se o novo registro é obrigatório. Indo direito ao ponto, a emissão do documento atualizado ainda não está sendo exigida.

Isso porque, ainda são válidos os Registros Gerais (RG) expedidos anteriormente, até a data de vencimento estipulada. Sendo assim, a nova versão da identidade só deve ser emitida em casos necessários, como renovação, se foi furtada, entre outras possibilidades.

Todavia, é importante ressaltar que como o lançamento foi recente, as instituições e secretarias de identificação do país receberam um prazo para se adequarem ao novo sistema e passar a expedir o novo modelo. Esteprazo termina no dia 6 de marçodeste ano.