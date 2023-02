Novo Bolsa Família será divulgado na quinta-feira (2); Saiba mais!

Segundo informações do ministro do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, o novo Bolsa Família será lançado na próxima quinta-feira (2) com pagamento adicional para famílias maiores.

Além disso, Dias firmou o compromisso de que o pagamento do novo Bolsa Família ocorrerá com base no tamanho das famílias, de modo a garantir uma transferência de renda mais justa.

Sobre o Bolsa Família

Repaginado nesta nova fase do governo Lula, o Bolsa Família, que será lançado na quinta-feira (2), atende atualmente 21,9 milhões de famílias no país, combatendo a fome, a miséria e promovendo a emancipação das famílias mais pobres do Brasil.

Vale destacar que, além da manutenção do patamar de auxílio de R$ 600,00 prometido na campanha eleitoral de Lula, a principal inovação do programa é o pagamento de R$ 150 reais por criança de 0 a 6 anos às famílias cadastradas no CadÚnico.

“No programa vai constar o compromisso de R$ 600, o acréscimo de R$ 150 por criança, e terá uma regra que leva em conta a renda per capita e o tamanho de cada família para que a gente tenha mais justiça nessa transferência de renda”, disse Dias.

Novidades e obrigatoriedades no Bolsa família

Uma das novidades do programa é que se antes os beneficiários do Bolsa Família eram excluídos no momento em que conseguiam um trabalho, agora os beneficiários podem ser empregados com carteira assinada e permanecer no programa desde que a renda mensal per capita não ultrapasse R$ 525,00, critérios objetivos expressos como porta de saída do benefício.

Assim, a medida contribuirá no combate aos incentivos do trabalho informal entre os beneficiários do programa. Além disso, o programa traz de volta algumas exigências deixadas para trás durante o governo Bolsonaro, quando o benefício passou a ser chamado de Auxílio Brasil.

Desse modo, no governo Lula, para os beneficiários poderem receber, deverão obedecer às obrigatoriedades:

Comprovar a matrícula das crianças na escola;

Apresentar os comprovantes de vacinação dos menores de idade;

Gestantes devem se submeter ao acompanhamento de pré-natal;

Nutrizes (mães que estão amamentando) também devem passar por um acompanhamento.

Calendário do Bolsa Família para o mês de março

Os pagamentos são organizados conforme o calendário do Bolsa Família publicado anualmente e os pagamentos são efetuados consoante o final do NIS.

Confira abaixo o calendário do Bolsa Família para o mês de março:

20/03 – Final de NIS 1;

21/03 – Final de NIS 2;

22/03 – Final de NIS 3;

23/03 – Final de NIS 4;

24/03 – Final de NIS 5;

27/03 – Final de NIS 6;

28/03 – Final de NIS 7;

29/03 – Final de NIS 8;

30/03 – Final de NIS 9;

31/03 – Final de NIS 0.

Como consultar o benefício?

Há diversas opções para consultar o benefício. Veja detalhes a seguir sobre cada uma dessas alternativas.

CadÚnico

Acesse o App CadÚnico e realize login usando seu CPF;

Selecione a opção “Consulta completa”;

Confira se o cadastro está atualizado e com benefício ativo.

App Bolsa Família

Acesse o App Bolsa Família ou App Auxílio Brasil e realize login usando seu CPF;

Na primeira página, o aplicativo mostrará se a família foi aprovada através de uma análise do CPF.

Por telefone

Em suma, com a lei orçamentária de 2023 destinando R$ 175,7 bilhões, o Bolsa Família irá superar os orçamento de diversos ministérios este ano, como, por exemplo, o da Educação (R$ 158,9 bilhões), Ministério da Defesa (R$ 122,6 bilhões), Segurança Pública (R$ 20,2 bilhões) e Meio Ambiente (R$ 3,5 bilhões).