Novo cartão do Bolsa Família já pode ser solicitado; veja como fazer

Recentemente, a presidente da Caixa Econômica Federal, Maria Rita Serrano, e o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, informaram que um novo cartão do Bolsa Família será disponibilizado aos beneficiários.

De acordo com informações oficiais, a finalidade do novo cartão é oferecer mais tecnologia para o recebimento do pagamento do benefício. Atualmente, cerca de 22 milhões de brasileiros recebem o pagamento e maior parte dos beneficiários já utilizam o cartão com uma tecnologia avançada.

O anúncio do novo cartão do Bolsa Família ocorreu no último dia 07 e, segundo os líderes, os beneficiários do programa receberão o novo cartão com diferentes funções, como a de débito. Além disso, passarão a utilizar a conta-poupança para movimentar os valores do benefício.

“Será aberta uma poupança, vamos incentivar a poupança e a inclusão financeira. Não vão precisar enfrentar a fila das agências“, declarou a presidente da Caixa, Maria Rita.

Como solicitar o novo cartão do Bolsa Família

A princípio, de acordo com a presidente da Caixa, a liberação do novo cartão do Bolsa Família vai acontecer de forma gradativa. Portanto, a troca dos cartões será feita aos poucos. A saber, até o momento, não foi da uma data para a liberação da nova ferramenta.

Os beneficiários do Bolsa Família não precisarão solicitar o novo cartão, isso porque, a mudança ocorrerá de forma espontânea pelo Governo Federal. Assim que liberada, a nova ferramenta será enviada automaticamente para o endereço do beneficiário ou poderá ser retirada em uma unidade do CRAS.

Quem tem direito ao Bolsa Família?

É importante salientar que os novos critérios para recebimento dos valores do Bolsa Família serão adicionados e não substituirão os atuais. Confira quem deve receber o benefício:

Regras do antigo Auxílio Brasil:

Estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico);

Estar em situação de extrema pobreza – renda familiar mensal por pessoa de até R$ 105,00; ou

Estar em situação de pobreza (desde que tenham, entre os seus membros, gestantes ou pessoas menores de 21 anos) – renda familiar mensal por pessoa entre R$ 105,01 e R$ 210,00; ou

Ter entre os membros que residam na mesma casa e sejam inscritos no Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Comprovar a matrícula das crianças na escola;

Apresentar os comprovantes de vacinação dos menores de idade;

Gestantes devem se submeter ao acompanhamento de pré-natal.

Nutrizes (mães que estão amamentando) também devem passar por um acompanhamento.

Calendário do Bolsa Família – Fevereiro

Assim, os repasses do Bolsa Família ocorrem conforme o dígito final do Número de Inscrição Social (NIS). Confira:

Último dígito do NIS Data do Pagamento 1 13 de fevereiro 2 14 de fevereiro 3 15 de fevereiro 4 16 de fevereiro 5 17 de fevereiro 6 22 de fevereiro 7 23 de fevereiro 8 24 de fevereiro 9 27 de fevereiro 0 28 de fevereiro

Como consultar o pagamento do Bolsa Família?

Veja as opções para consultar o benefício a seguir:

Consulta no App CadÚnico

Acesse o App CadÚnico e faça login usando seu CPF; Selecione a opção “Consulta completa”: Confira se o cadastro está atualizado e com benefício ativo.

Consulta no App Bolsa Família

Acesse o App Bolsa Família ou App Auxílio Brasil e faça login usando seu CPF; Na primeira página o aplicativo vai mostrar se a família foi aprovada, fazendo o reconhecimento por meio do CPF.

Por telefone

Central de Atendimento 111 – Caixa Econômica Federal;

Central de Atendimento 121 – Ministério da Cidadania.