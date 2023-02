Novo cartão do INSS vai oferecer descontos em compras

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) vai disponibilizar um novo cartão para os seus beneficiários. De acordo com o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, trata-se de um cartão especial de descontos, que será concedido aos segurados que são correntistas do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal.

A nova ferramenta será liberada para os 37 milhões de beneficiários do INSS para que possam utilizar serviços de transporte público em todo o país. Além disso, as instituições financeiras oferecerão descontos por meio do cartão, firmando parcerias com empresas com o objetivo de que os segurados ganhem exclusividade ao adquirirem algum produto.

“Ao invés de o beneficiário da Previdência precisar tirar uma autorização local para usar os serviços de transporte daquele município, com o cartão ele terá validade nacional. Também estamos buscando novos benefícios aos aposentados. Correntistas do BB terão descontos, por exemplo, em farmácias conveniadas, benefícios em passagens aéreas, em hotéis e em outros serviços”, afirmou Carlos Lupi.

Além das instituições financeiras já citadas, os bancos privados também poderão disponibilizar os serviços de desconto para os segurados do instituto.

Como já mencionado, os usuários do novo cartão do INSS poderão desfrutar de diversas vantagens. De acordo com informações oficiais, os segurados do instituto terão descontos em farmácias, hotéis, restaurantes e outros estabelecimentos.

Além disso, os usuários poderão contar com um QR Code na parte de trás do cartão, que deve proporcionar mais segurança e facilidade no momento do uso da ferramenta.

INSS reajusta taxa do empréstimo consignado

Recentemente, o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) informou que, além do reajuste nos valores dos benefícios, a taxa do empréstimo consignado também será elevada.

Com o reajuste, os benefícios do INSS no valor de um salário mínimo passaram de R$ 1.212 para R$ 1.302, conforme a atualização do piso nacional. Por outro lado, os benefícios com valores superiores ao salário mínimo tiveram o reajuste baseado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

Além disso, o teto dos seguros do instituto passou de R$ 7.087,22 para R$ 7.507,49 neste ano, conforme o INPC acumulado de 5,94%. Dessa forma, o aumento reflete diretamente na margem de empréstimo consignado do INSS.

Reajuste do crédito consignado do INSS

Primeiramente, é importante salientar que o empréstimo consignado do INSS se trata de um saque antecipado que pode ser realizado pelos aposentados e pensionistas do instituto. Dessa forma, o valor adiantado é descontado, parceladamente, da mensalidade do segurado.

Como já mencionado, além dos demais benefícios, o INSS também anunciou a atualização na taxa de valores do empréstimo consignado. Portanto, agora, os segurados poderão solicitar um crédito até 1,6 vez maior que o valor do benefício. De acordo com a determinação do instituto, neste ano, os beneficiários terão um aumento de R$ 90 na margem do consignado.

É importante salientar que o aposentado e pensionista possui um limite de até quanto poderá ser comprometido do seu benefício para quitação da dívida. Atualmente, o limite é de 45% da sua verba mensal.

Benefícios do crédito consignado

A saber, por meio do empréstimo consignado do INSS, o segurado pode obter diversas facilidades. Portanto, confira quais são: