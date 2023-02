Novo GOLPE com maquininha de cartão causa PREJUÍZOS

Os brasileiros estão utilizando cada vez mais a opção de pagamentos por aproximação. A facilidade que essa maneira de realizar transações vem conquistando boa parte dos consumidores. No entanto, criminosos começaram a aplicar um novo golpe, e o número de vítimas só faz crescer no país.

A saber, criminosos cibernéticos conseguiram desenvolver algumas variações de um programa que infecta maquininhas de cobrança. Dessa forma, estas novas variações provocam o bloqueio de pagamentos por aproximação. E o principal bloqueio se refere ao celular.

Isso mesmo, os novos golpes não se aproveitam dos pagamentos por aproximação. Pelo contrário, o objetivo dos criminosos é que os consumidores fiquem impedidos de usar essa forma de pagamento e sejam obrigados a utilizar os cartões físicos.

Quando isso acontece, os dados do cliente são capturados. Após essa etapa, os criminosos podem clonar o cartão e utilizá-lo para fazer compras com os dados roubados. E o prejuízo acaba chegando ao consumidor, que fica sem entender como tudo aquilo aconteceu.

Vale destacar que um levantamento feito pela Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs) revelou que os pagamentos por aproximação corresponderam a 37,7% das transações realizadas no país em setembro de 2022.

Um ano atrás, o percentual era de 19,4%, ou seja, quase a metade. E, em setembro de 2020, os pagamentos via aproximação representavam apenas 3,9% do total de transações no país. Aliás, a expectativa da Abecs é que as transações por aproximação correspondam à metade das transações ainda em 2023.

Veja como acontece o novo golpe

Estes dados do levantamento da Abecs mostra que a modalidade de pagamento por aproximação vem ganhando cada vez mais popularidade no país. Para driblar a segurança que essas transações possuem, os criminosos estão impedindo os consumidores de utilizarem o pagamento por aproximação e optarem pelo cartão físico.

Em síntese, o golpe consiste nos seguintes passos:

O primeiro passo dos criminosos é entrar em contato com lojistas. A saber, eles se passam por funcionários de empresas responsáveis pelas maquininhas e informam que haverá uma manutenção com os aparelhos. Para que isso aconteça, eles pedem aos lojistas para acessarem um link através do computador onde fica o sistema do aparelho;

A segunda etapa acontece quando os lojistas clicam no link. Nesse momento, os criminosos instalam um vírus que os permite acessar de maneira remota as maquininhas;

Com isso, as máquinas infectadas impedem que haja cobrança por aproximação. Em suma, as maquininhas começam a exibir uma mensagem falsa de erro. Por isso, o aparelho pede ao consumidor que o pagamento seja feito por um cartão físico;

Ao utilizar o cartão físico, o cliente cai na quarta fase do golpe. Aqui, os criminosos conseguem capturar os dados do cartão, que pode ser clonado e utilizado para o pagamento de compras.

Como o golpe envolve tanto os lojistas quanto os consumidores, nenhuma das partes consegue perceber, inicialmente, que o bloqueio do pagamento por aproximação se trata de um novo golpe.

Todas essas informações foram divulgadas nesta terça-feira (31) pela Kaspersky, que é uma especializada em cibersegurança. De acordo com a empresa, o novo golpe atinge até mesmo os cartões protegidos por chip e senha.

No entanto, a Abecs informou ao portal de notícias g1 que ainda não identificou “nenhuma evidência da ação de um suposto malware nas máquinas de cartão que estaria bloqueando as transações por aproximação”.

Saiba como se proteger desses golpes

Muitos consumidores migraram para o pagamento por aproximação devido à segurança que estas transações oferecem. Segundo a Kaspersky, cada transação realizada via aproximação gera um número novo de cartão. A saber, este número é diferente do cartão físico e só vale para aquele pagamento.

Como os criminosos ficam impedidos de utilizar os dados em caso de pagamento por aproximação, eles criaram variações de um vírus para obrigar as pessoas a utilizarem o cartão físico, uma vez que o número deste cartão não muda de maneira recorrente, apenas em caso de cancelamento ou troca.

Por isso, os consumidores devem ficar atentos para não caírem nesse novo golpe. Veja algumas dicas da Kaspersky para não ter dor de cabeça com isso:

Dica preventiva: caso uma pessoa seja informada que não pode realizar o pagamento via aproximação, ela deverá tentar outras alternativas que não utilizem o cartão físico, como PIX ou dinheiro;

caso uma pessoa seja informada que não pode realizar o pagamento via aproximação, ela deverá tentar outras alternativas que não utilizem o cartão físico, como PIX ou dinheiro; Dica reativa: o consumidor também deverá ficar atento às faturas de cartão. Havendo algum gasto indevido, a pessoa deverá entrar em contato com a instituição financeira responsável pelo cartão, além de fazer um boletim de ocorrência.

o consumidor também deverá ficar atento às faturas de cartão. Havendo algum gasto indevido, a pessoa deverá entrar em contato com a instituição financeira responsável pelo cartão, além de fazer um boletim de ocorrência. Dica para lojistas: a atenção deve ser redobrada em relação a qualquer solicitação para verificar as maquininhas. Aliás, os lojistas não devem fazer download de software solicitado sem antes entrar em contato com a empresa do cartão. Assim, saberá se a manutenção é de praxe ou se há algo errado.