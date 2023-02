O Microempreendedor Individual (MEI) precisa se atentar a um golpe que começa com uma oferta de crédito e pode roubar seus dados para outros tipos de fraudes.

Novo golpe financeiro oferece empréstimos para o MEI

De forma geral, o golpe que envolve o MEI começa com uma oferta de crédito, que parece ser de uma empresa confiável. Sendo assim, é oferecido ao MEI um valor significativo de empréstimo a juros muito abaixo do mercado.

Contudo, o golpista convence o MEI a passar informações pessoais e mais informações sobre a empresa; informações essas que podem ser utilizadas para muitas outras fraudes financeiras.

Os dados do MEI

Esse golpe envolve diretamente o MEI porque é comum que no cartão CNPJ do microempreendedor seja possível encontrar o número referente ao seu telefone particular e residencial, bem como o endereço.

Já que muitos microempreendedores formalizam a sua atuação com o endereço residencial, por isso, o golpe também pode chegar pelos Correios. De forma sucinta, o MEI recebe um contato telefônico de uma pessoa se passando por uma instituição financeira que oferece créditos e pede seus documentos.

Decore

A Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos (Decore) é solicitada com a informação de comprovação de renda, contudo, geralmente, o golpista alega que a declaração está errada. Dessa forma, é oferecido ao empreendedor um serviço de contabilidade, afirmando que pode emitir uma declaração correta.

Enquanto isso, os criminosos obtêm informações sobre a empresa e podem utilizá-las para empréstimos, serviços, enfim, diversas ações de má-fé. Ao aceitar o serviço de contabilidade por conta do possível empréstimo, é solicitado ao MEI que faça um pagamento, contudo, após o pagamento, o contato é encerrado e o golpista está em poder dos seus dados.

Esse modelo de golpe não é novo, mas para dar credibilidade, é utilizado o nome de profissionais legítimos que podem ser consultados no Conselho Regional de Contabilidade (CRC).

Consulte um contador

Para minimizar a chance de ser vítima desse modelo de golpe, desconfie de ofertas de empréstimos a juros muito baixos. Além disso, entre em contato com os canais de atendimento da instituição financeira. Nunca forneça seus dados pessoais ou empresariais para desconhecidos e, principalmente, tenha um contador de sua confiança.

Ao receber a orientação de um contador, é possível tirar suas dúvidas e entrar em contato com o profissional para entender melhor a Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos (Decore).

O sistema do Conselho Regional de Contabilidade (CRC) permite a consulta sobre as Decores emitidas, sendo assim, pode ser viável considerar a originalidade do documento.

Certamente, a contratação de um contador para o MEI possui um baixo custo e um excelente benefício, já que poderá obter informações verídicas sobre esse tipo de fraude e outras questões legais.