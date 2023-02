novo golpe utiliza aplicativo falso; Veja como funciona

Muitos criminosos utilizam o nome de grandes empresas para realizar golpes, que vão desde mensagens no Whatsapp até aplicativos falsos. Nesse sentido, o Nubank, um dos maiores bancos digitais do mundo, e o quinto maior banco do Brasil, é uma empresa que é frequentemente utilizada pelos bandidos para realizar golpes.

Estão circulando na internet aplicativos falsos, imitando o app do Nubank, deixando milhares de comerciantes brasileiros no prejuízo. Este golpe envolve o Pix, ferramenta de transferências instantâneas, assim como muitos outros que estão ocorrendo atualmente. Confira a seguir o funcionamento desse esquema criminoso.

Como funciona o golpe do Nubank

O golpe ocorre em compras comuns do dia a dia, com o criminoso enganando o comerciante através de um aplicativo falso do Nubank. O esquema funciona da seguinte forma: o golpista chega em um estabelecimento comercial, e realiza uma compra normalmente.

No entanto, na hora de pagar pelo produto, ele realiza um Pix através do aplicativo falso do Nubank, ao invés de uma transferência verdadeira. Isso é feito geralmente através do QR Code disponibilizado pela própria loja, ou apenas pedindo os dados do Pix para o comerciante.

Dessa forma, através do aplicativo falso, o criminoso coloca o valor real do produto em questão, e consegue até gerar um comprovante de pagamento, que é mostrado ao comerciante. Entretanto, esse valor nunca é transferido de verdade.

Como se prevenir?

Os criminosos aplicam este tipo de golpe em estabelecimentos comerciais com grande fluxo de clientes. Isso porque, nessas situações de correria, o comerciante acaba não conferindo se o dinheiro caiu realmente na conta, e confia no comprovante gerado pelo aplicativo falso do Nubank.

Dessa forma, o melhor jeito de se prevenir é se manter atento. Os comerciantes devem conferir o seu aplicativo bancário, para cada pagamento no Pix, se o dinheiro realmente chegou.

Além disso, apesar deste golpe utilizar o nome do Nubank para falsificar o aplicativo, ele não é o único. Também existem falsificações utilizando nomes como Banco Inter, Caixa Tem e PicPay, entre outros. Sendo assim, é importante ficar atento.

Campanha de Carnaval

Recentemente, com a chegada do Carnaval, outro tipo de golpe envolvendo o nome do Nubank surgiu no Brasil. Os criminosos espalham uma mensagem no Whatsapp, dizendo que o banco está realizando uma “Campanha de Carnaval”. Eles induzem a pessoa a clicar em um link, com a promessa de ganhar R$ 500.

No momento em que a vítima clica no link dos golpistas, um malware rouba os dados pessoais do computador ou celular, e envia diretamente para os responsáveis pela fraude. Além disso, não é a primeira vez que o nome do Nubank é utilizado para esse tipo de golpe. Isso já ocorreu outras vezes em datas comemorativas, assim como no Dia dos Pais, Copa do Mundo e no aniversário do banco.

Sendo assim, é muito importante que os clientes da fintech fiquem atentos a esse tipo de golpe. O primeiro passo para se prevenir é desconfiar de qualquer promoção que ofereça dinheiro fácil, como a campanha do R$ 500, por exemplo. É sempre bom conferir os sites oficiais do Nubank antes de acreditar em qualquer tipo de campanha ou promoção.