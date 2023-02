Novo preço da Gasolina nesta semana surpreende brasileiros

Na semana passada, o preço da gasolina caiu em 18 das 27 unidades federativas (UF), com destaque para Bahia (-3,15%), Sergipe (-1,97%), Distrito Federal (-1,87%), Maranhão (-1,64%), Espírito Santo (-1,53%) e Tocantins (-1,51%).

Por outro lado, a gasolina ficou mais cara apenas em sete estados, destacando-se Goiás (+5,36%), Acre (+3,01%) e Paraíba (+1,23%). Já no Amazonas e no Pará, os preços do combustível ficaram estáveis em relação à semana anterior.

Embora o valor médio da gasolina tenha recuado na semana, o valor continua elevado no país. Aliás, vários estados do país tiveram preços acima dessa marca, com alguns deles apresentando valores acima de R$ 5,50. E é nestes estados que os motoristas vêm enfrentando mais dificuldades devido ao combustível muito caro.

Veja abaixo os estados com os maiores preços médios da gasolina:

Ceará: R$ 5,71

Amazonas: R$ 5,58

Roraima: R$ 5,58

Rio Grande do Norte: R$ 5,49

Acre: R$ 5,48

Em contrapartida, os locais com os menores valores do país, que ajudaram os motoristas a economizarem um pouco na hora de abastecer seus veículos, foram:

Amapá: R$ 4,70

Distrito Federal: R$ 4,73

Maranhão: R$ 4,79

Mato Grosso do Sul: R$ 4,88

Rio Grande do Sul: R$ 4,91

Pará: R$ 4,92

Paraíba: R$ 4,92

Apesar do segundo recuo semanal, a expectativa é que os preços da gasolina subam no país nas próximas semanas. Isso porque a isenção de impostos sobre este combustível chegará ao fim no final de fevereiro, ou seja, os motoristas precisam preparar o bolso.

Preço do etanol hidratado se mantém estável

Embora a gasolina tenha recuado na semana passada, o etanol hidratado ficou estável. Assim, o preço do biocombustível seguiu custando R$ 3,80 no país.

Nesta semana, o valor caiu em quatro regiões brasileiras: Nordeste (-1,18%), Sudeste (-0,53%), Sul (-0,49%) e Norte (-0,24%). A única exceção foi o Centro-Oeste, onde o preço disparou 4,53%, equivalendo à queda nas demais regiões.

Em relação às UFs, o preço do etanol recuou em 14 delas, com destaque para Bahia (-3,64%), Sergipe (-2,18%) e Mato Grosso (-1,47%).

Em contrapartida, o valor do combustível subiu em oito UFs, destacando-se Goiás (+8,45%) e Paraíba (+4,23%). E, em quatro estados, o valor do etanol ficou estável: Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo e Rondônia.

Confira os estados com os maiores preços médios do etanol hidratado na semana:

Roraima: R$ 4,81

Rio Grande do Sul: R$ 4,73

Santa Catarina: R$ 4,61

Ceará: R$ 4,60

Por outro lado, os locais com os menores valores do país, que ajudaram os motoristas a economizar um pouco na hora de abastecer seus veículos, foram:

Mato Grosso: R$ 3,36

São Paulo: R$ 3,70

Minas Gerais: R$ 3,76

Distrito Federal: R$ 3,83

Mato Grosso do Sul: R$ 3,84

Goiás: R$ 3,85

Diesel fica mais barato na semana