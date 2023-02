NOVO preço do Gás de Cozinha assusta brasileiros de todo o país

O gás de cozinha é certamente uma despesa bastante onerosa para muitas famílias, que preocupa todos os meses na hora da compra. O botijão GLP de 13kg é um item essencial e presente na maioria dos lares brasileiros.

O botijão constantemente sobre alterações em seu preço, o que causa dor de cabeça aos cidadãos. Afinal, nunca se sabe quando o valor irá subir. E é sobre isso que a matéria de hoje do Notícias Concursos tratará. Isso porque é quase impossível prever essas alterações e planejar financeiramente a compra do gás de cozinha.

Preço do gás de cozinha oscila em diversas partes do país

Em se tratando de precificação dos botijões de 13kg, é um grande tormento para as famílias que estão na situação de vulnerabilidade econômica. O gás é de suma importância para preparar alimentos, portanto, com essa instabilidade de valores, muitos brasileiros com baixa renda ficam impossibilitados de cozinhar.

Preços oscilando do botijão

Como já foi mencionado anteriormente, o preço do botijão varia bastante. Os aumentos constantes nos valores deixam os cidadãos brasileiros preocupados e temerosos com a situação econômica.

Contudo, em certos estados, o valor do botijão diminuiu. De acordo com informações da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), a compra de um gás de cozinha de 13 kg vem sendo mais “em conta” desde o fim de 2022.

No ano passado, o preço do botijão de 13kg subiu em cerca de 6%. No entanto, essa precificação foi reduzida lentamente desde então. Agora, neste começo de ano, o valor sofreu uma queda, mas a diminuição não foi tão expressiva assim. O botijão ficou mais barato somente 0,6% em 2023, isso quer dizer que está R$ 0,64 a menos do que antes.

Ademais, certas regiões brasileiras podem brindar a queda no preço. Mesmo sendo pequena, a redução significa um alívio para vários cidadãos que temiam outra alta dos preços do botijão. As regiões Norte, Sudeste e Nordeste são as que tiveram o maior desconto. Foram 0,18, 0,44 e 0,12 reduzidos no preço, respectivamente.

Mas, infelizmente, nem tudo é alegria para os brasileiros. As outras regiões contaram com o aumento nos valores, preocupando a população. No Sul aumentou 0,16%, ao passo em que no Centro-Oeste a elevação foi de 0,23% no preço do gás de cozinha. No momento, a média de preço do botijão é de R$ 108,00, claro, variando conforme a região.

A ajuda do Auxílio-Gás

Mesmo com a redução do preço do botijão de gás em diversas partes do país, é válido ressaltar que muitos cidadãos ainda continuam sem poder arcar com os custos deste item. Por causa disso, o Governo Federal oferece às famílias em situação de vulnerabilidade econômica, um benefício: o Auxílio-Gás.

As famílias que comprovadamente são de baixa renda conquistam o direito de sacar o benefício. Os pagamentos acontecem de dois em dois meses, sendo no valor integral de um botijão de 13kg. Os depósitos acontecem conforme o último dígito do NIS (Número de Identificação Social), juntamente com o programa Bolsa Família. Em fevereiro, o valor para a compra do gás de cozinha já começou a ser pago.