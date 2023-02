Novo programa do Governo dá até 50% de desconto aos brasileiros

O Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou recentemente novas medidas que serão adotadas para amenizar a crise econômica no país.

Entre os projetos, está o Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal (PRLF), mais conhecido como Litígio Zero. De acordo com o ministro, a nova medida será destinada a renegociação de dívidas de até 60 salários mínimos de Micro e Pequenos Empreendedores.

É importante salientar que as dívidas serão renegociadas independente de estarem ou não inscritas na dívida ativa. O objetivo é que a renegociação das dívidas públicas ajude a diminuir o rombo de R$ 242,7 bilhões no país.

Como vai funcionar o Litígio Zero?

De acordo com Haddad, o novo programa terá a finalidade de:

Solucionar conflitos fiscais;

Realizar a manutenção da fonte produtora, do emprego e da renda dos trabalhadores;

Assegurar que a cobrança das dívidas seja realizada de forma a ajustar a expectativa de recebimento à capacidade de geração de resultados dos contribuintes.

Ainda, as pessoas físicas, micro, pequenas e grandes empresas que participarem do programa, poderão contar com descontos para a quitação de impostos junto à Receita Federal, cortes nos juros e multas, redução das dívidas e outros benefícios.

Descontos nas dívidas

A princípio, com o novo programa, os grupos com dívidas de até 60 salários mínimos (R$ 78.120) poderão contar com até 50% de desconto sobre o valor do débito.

Por outro lado, as empresas com dívidas acima de 60 salários mínimos (acima de R$ 78.120) poderão receber até 100% de desconto sobre o valor de juros e multas. Além disso, os beneficiários poderão utilizar Prejuízo Fiscais (PF) e Base de Cálculo Negativa (BCN) de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) para amenizar o valor da dívida.

É importante salientar que os inadimplentes terão o prazo de até 12 meses para sanar dívidas junto à Receita Federal. Ao quitarem as pendências, as empresas podem, de imediato, melhorarem seus balanços.

Prazo para aderir ao Litígio Zero

Os interessados poderão aderir a nova modalidade de renegociação de dívidas por meio do Litígio Zero a partir do dia 1º de fevereiro, às 8h. O prazo termina às 19h do dia 31 de março deste ano.

Para entrar no programa do Litígio Zero, o cidadão deverá acessar o portal do Centro Virtual de Atendimento (Portal e-CAC), disponível no endereço eletrônico da Receita Federal.