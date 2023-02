Novo RG: Veja quem deve fazer a EMISSÃO do documento a partir de agora

Brasileiros estão assustados com o valor da segunda via do Registro Geral (RG). Normalmente, a primeira emissão, assim como a segunda, quando o jovem atinge a maioridade, é gratuita. Todavia, em algumas situações isso muda.

Devido a uma atualização que ocorre anualmente na Unidade Padrão Fiscal (UPF), o valor da segunda via, solicitado em caso de perda ou roubo do documento, por exemplo, está muito alto, podendo chegar a R$ 200 em algumas regiões.

Veja mais informações a seguir!

Valor da 2ª via do RG

Abaixo, confira o valor em cada estado para a emissão do RG:

Rio Grande do Sul – R$ 74,11 para emissão dentro de 15 dias úteis ou R$ 96,34 para expedição em até 5 dias úteis;

– R$ 74,11 para emissão dentro de 15 dias úteis ou R$ 96,34 para expedição em até 5 dias úteis; Santa Catarina – R$ 40,45;

– R$ 40,45; Paraná – R$ 38,30;

– R$ 38,30; São Paulo – R$ 43,74;

– R$ 43,74; Rio de Janeiro – R$ 41,79;

– R$ 41,79; Espírito Santo – R$ 61,98;

– R$ 61,98; Minas Gerais – R$ 100,74;

– R$ 100,74; Mato Grosso do Sul – R$ 188,80;

– R$ 188,80; Goiás – R$ 34,83;

– R$ 34,83; Mato Grosso – R$ 70,09;

– R$ 70,09; Bahia – R$ 39,39;

– R$ 39,39; Sergipe – R$ 17,10;

– R$ 17,10; Alagoas – R$ 28,11;

– R$ 28,11; Pernambuco – R$ 26,98;

– R$ 26,98; Paraíba – R$ 23,53;

– R$ 23,53; Rio Grande do Norte – R$ 35,00;

– R$ 35,00; Ceará – R$ 56,20;

– R$ 56,20; Piauí – R$ 20,40;

– R$ 20,40; Maranhão – R$ 44,19;

– R$ 44,19; Tocantins – R$ 25,00;

– R$ 25,00; Pará – R$ 35,33;

– R$ 35,33; Amapá – R$ 59,68;

– R$ 59,68; Amazonas – todas as vias gratuitas, contudo, a emissão pode ter o prazo de até 60 dias;

– todas as vias gratuitas, contudo, a emissão pode ter o prazo de até 60 dias; Rondônia – R$ 162,79 para casos de extravio;

– R$ 162,79 para casos de extravio; Acre – R$ 96,10;

– R$ 96,10; Roraima – R$ 54,93.

Novo RG

Desde que o Governo Bolsonaro lançou a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), muitos brasileiros se perguntam se o novo registro é obrigatório. Indo direito ao ponto, a emissão do documento atualizado ainda não está sendo exigida.

Isso porque, ainda são válidos os Registros Gerais (RG) expedidos anteriormente, até a data de vencimento estipulada. Sendo assim, a nova versão da identidade só deve ser emitida em casos necessários, como renovação, se foi furtada, entre outras possibilidades.

Todavia, é importante ressaltar que como o lançamento foi recente, as instituições e secretarias de identificação do país receberam um prazo para se adequarem ao novo sistema e passar a expedir o novo modelo. Este prazo termina no dia 6 de março deste ano.

Contudo, alguns estados já estão emitindo o novo RG. São eles:

Paraná;

Minas Gerais;

Acre;

Goiás;

Rio Grande do Sul;

Piauí;

São Paulo;

Amazonas;

Mato Grosso;

Rio de Janeiro;

Distrito Federal.

O que muda com o novo RG?

O novo RG ficará unificado com o CPF (Cadastro de Pessoa Física), sendo a numeração principal do documento. Na prática, ele passará a ser o documento oficial dos brasileiros, a intenção é tornar a versão padrão em todo o país.

Além disso, o objetivo com o novo documento é diminuir as chances de fraudes no país. Contudo, para isso, algumas mudanças foram implementadas, como a autenticação via QR Code, facilitando a identificação do cidadão.

Entre as principais mudanças da CIN são:

Adoção do padrão internacional código MRZ (mesmo código utilizado nos passaportes);

Biometria obrigatória;

Naturalidade do cidadão;

Presença do grupo sanguíneo;

Identificação sobre o titular ser ou não doador de órgão;

Uso exclusivo do CPF para unificação do documento.

Ademais, o RG também conta com prazos de validade diferentes. Veja a seguir:

0 a 12 anos: validade de 5 anos;

de 12 a 60 anos incompletos: validade de 10 anos;

a partir de 60 anos: validade indeterminada.