NOVO valor do gás de cozinha surpreende brasileiros

Uma das despesas mais frequentes dos brasileiros é com o botijão do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP). O item, extremamente necessário no dia a dia das pessoas, tem seu preço alterado constantemente no país, chegando, muitas vezes, a valores altos e inviáveis para famílias em situação de vulnerabilidade.

No entanto, os brasileiros estão sendo beneficiados com a mudança recente nos valores do botijão gás de 13kg. De acordo com os dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), desde o final de 2022, o preço do botijão vem sendo diminuído.

A saber, a queda no valor tem sido gradativa. Até o momento, o valor do gás de cozinha foi reduzido em 0,6%, o que equivale ao desconto de apenas R$ 0,64. No entanto, algumas regiões do país contam com uma redução ainda mais significativa, como o Sudeste, Norte e Nordeste, que contaram com queda de 44%, 0,18% e 0,12%, respectivamente.

Vale-Gás

O vale-gás nacional é destinado à família que possui uma renda per capita de até meio salário mínimo. Além disso, o cidadão precisa ter uma conta ativa e atualizada no sistema do CadÚnico ou ao menos ser usuário do Benefício de Prestação Continuada (BPC) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Lembrando que, de acordo com o projeto do benefício, as mulheres que tenham sofrido algum nível de violência doméstica, e que estejam sob medida protetiva da polícia, também têm direito ao recebimento do saldo. O valor do benefício corresponde ao preço de um botijão de 13kg, que equivale, atualmente, a R$ 112.

Calendário de pagamento – Fevereiro

Os repasses desse mês ocorrerá entre os dias 13 a 28 de fevereiro. Confira as datas abaixo:

13 de fevereiro: pagamento para beneficiários com NIS final 1;

14 de fevereiro: pagamento para beneficiários com NIS final 2;

15 de fevereiro: pagamento para beneficiários com NIS final 3;

16 de fevereiro: pagamento para beneficiários com NIS final 4;

17 de fevereiro: pagamento para beneficiários com NIS final 5;

22 de fevereiro: pagamento para beneficiários com NIS final 6;

23 de fevereiro: pagamento para beneficiários com NIS final 7;

24 de fevereiro: pagamento para beneficiários com NIS final 8;

27 de fevereiro: pagamento para beneficiários com NIS final 9;

28 de fevereiro: pagamento para beneficiários com NIS final 0.