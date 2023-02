Novo vídeo mostra acusado de assassinato na Flórida sendo preso pela polícia

O homem da Flórida acusado de matar três pessoas – incluindo uma menina de 9 anos e um repórter – gritou “Eles estão me matando!” quando a polícia o derrubou e o desarmou.

Confira este vídeo dramático da câmera corporal, divulgado pelo Gabinete do Xerife do Condado de Orange, mostrando policiais dirigindo até Keith Melvin Moisés em Orlando na quarta-feira e pulando com suas armas apontadas para o suposto assassino.