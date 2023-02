Nubank anuncia novo tipo de cartão; Confira qual!

O Nubank acaba de anunciar uma novidade, o NuBraille, cartão voltado para clientes cegos ou com baixa visão. De acordo com o banco digital, o produto é personalizado para o usuário, com o primeiro nome do cliente (ou empresa) e os quatro últimos dígitos impressos em braille no cartão.

‘’A relevância de possuir o nome de uma pessoa ou de sua empresa em Braille é extremamente valiosa, uma vez que reforça o sentimento de pertencimento, inclusão e também de ordem afetiva, já que o Braille não está presente no cotidiano ou na escrita em tinta. Há dificuldade de acesso a livros, revistas, e, inclusive, nas escolas, onde raramente crianças e adolescentes cegos possuem seus nomes estampados nos seus materiais escolares. O Nubank é inovador ao inserir em braille o nome e a empresa dos clientes nos cartões roxinho e PJ”, afirma Gisele Oliveira, especialista em Diversidade & Inclusão no Nubank.

Conheça o NuBraille

O Nubank explica que o NuBraille foi criado com o objetivo de melhorar a experiência de pessoas cegas ou com baixa visão, garantindo um combo de recursos de acessibilidade. Hoje, o banco digital oferece a funcionalidade tanto no tradicional roxinho quanto nos cartões PJ, garantindo que as pessoas possam identificar com facilidade seus cartões na hora de efetuar uma compra.

Ao receber o cartão, os clientes também recebem um “Kit de boas-vindas acessível” com letras grandes, em Braille e um QR Code. O QR Code direciona os usuários para um canal no Youtube com instruções audiovisuais de desbloqueio do cartão, além do passo a passo de como criar cartões virtuais.

“Mesmo tendo participado de todo o processo de criação do NuBraille, quando eu recebi meu cartão foi muito interessante o sentimento de independência e realização ao conseguir realizar o desbloqueio do cartão com autonomia pela primeira vez na vida”, conta Leonardo Gleison, um dos colaboradores do projeto e representante do NuPlural.

Veja como solicitar o serviço

De acordo com o Nubank, os clientes da instituição já que possuem um cartão podem solicitar o NuBraille entrando em contato com o banco digital para fazer a substituição. Para isso, é possível fazer a solicitação ligando no número de telefone 0800 608 6236.

Já no caso dos cidadãos que ainda não são clientes do Nubank, basta baixar o aplicativo e solicitar o cartão. Nesses casos, o Nubank consegue identificar os clientes cegos ou com baixa visão por meio do leitor de tela do aplicativo. Segundo o banco digital, para esses usuários deve aparecer uma tela customizada com a opção de solicitar o cartão em Braille.

Acessibilidade no Nubank

Além do novo serviço voltado para clientes com deficiência visual, no Nubank, os usuários com deficiência auditiva também têm acesso às informações em Libras. Para conhecer os produtos e serviços do Nubank, os clientes podem acessar os conteúdos no canal do Youtube “NuLibras”.

“Para acessar os vídeos feitos em Libras, basta entrar no canal do Nubank no Youtube. Os conteúdos publicados apresentam informações sobre produtos, e também sobre o universo financeiro em geral”, explica o Nubank em seu blog.