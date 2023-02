Nubank anuncia ótima notícia para clientes com R$ 1 ou mais de saldo na conta

Para manter a sua popularidade, o Nubank sempre está lançando novidades. No início deste mês, a fintech anunciou que os clientes já podem investir nos títulos do Tesouro Direto pelo aplicativo. A depender da modalidade, o aporte é a partir de R$ 1.

As opções de investimentos do banco digital são diversas e atendem os mais diversos perfis de risco. Lembrando que não há cobrança para abrir uma conta, manter o dinheiro ou investir em ações, FIIs, BDRs e outros.

Opções de investimento do Nubank

Para melhor atender o cliente, o Nubank ainda libera um quiz para identificar qual a melhor opção de investimento segundo o perfil do interessado. Sendo assim, as perguntas ajudam a identificar quais produtos são mais indicados para cada pessoa.

Atualmente, a fintech conta com os seguintes produtos de investimento:

Tesouro Direto;

Ações;

BDR (Brazilian Depositary Receipts);

ETF (Exchange Traded Funds);

CDB (Certificado de Depósito Bancário);

Renda Fixa (CDB, LCI/LCA);

Fundos de investimento.

Contudo, os aportes iniciais também variam de investimento para investimento, sendo de R$ 1 a R$ 500, por exemplo. Todas as informações podem ser encontradas no aplicativo do Nubank.

Fundo de renda fixa

Caso esta seja sua primeira experiência com investimento, uma ótima dica é iniciar com uma aplicação baixa. Desse modo, uma boa alternativa é o Nu Reserva Imediata. A sua renda fixa está atrelado ao CDI (Certificado de Depósito Interbancário), com baixo risco e alta liquidez.

Nesta modalidade, os aportes são a partir de R$ 1. Além disso, a taxa de administração é de 0,3% ao ano e não há taxa de performance. Ficou interessado? Veja como investir a seguir::

Acesse o aplicativo do Nubank; Entre no menu “Investimentos”; Faça o teste de perfil de investidor e clique em “Começar a investir”; Toque em “Fundos de Investimento” e crie uma conta na corretora NuInvest; Selecione “Nu Reserva Imediata” e clique em “Conheça”; Leia as informações para saber mais; Se quiser aplicar seu dinheiro no fundo, aperte em “Investir” e siga as demais instruções que vão parecer na tela.

Títulos disponíveis na NuInvest

O cliente pode escolher entre quatro categorias de títulos públicos e investir um valor a partir de R$ 30. Confira quais são:

Opção para quem busca segurança, uma vez que seu rendimento é atrelado à taxa de juros básica, a Selic. Contudo, é importante frisar que possui menor volatilidade e rendimento diário. Além disso, o banco digital alerta que essa alternativa “pode sim apresentar retorno negativo em determinados momentos”.

A segunda categoria é com remuneração pós-fixada, atrelada à inflação que oferece “uma rentabilidade real”, segundo a fintech. Ainda existe a opção com juros semestrais, que libera pagamento antecipado e proporcional das taxas após seis meses.

A terceira alternativa oferece ao investidor a segurança de saber quanto o título vai render na data de vencimento definida no acordo.

Por fim, esta última opção é indicada para quem deseja investir a longo prazo.

”Quem investir no Tesouro Direto RendA+ pode receber 240 parcelas mensais (equivalente a 20 anos), com valores corrigidos pela inflação”, ressaltou o Nubank.