Nubank inicia semana com EXCELENTE novidade aos clientes; Veja qual

Nesta segunda-feira (6) o Nubank divulgou o lançamento do Tesouro Direto em seu aplicativo. Assim como todos os novos serviços da empresa, a novidade está sendo liberada aos poucos para seus usuários, portanto, é importante manter o App sempre atualizado.

O Nubank explica que essa modalidade de investimento disponibiliza inúmeras opções de títulos federais de renda fixa, ou seja, com regras de rendimento previamente definidas. Além disso, outra vantagem do investimento no Tesouro Direto é o valor mínimo para começar a investir, sendo possível comprar títulos com pouco mais de R$ 30.

A modalidade de investimento no Tesouro Direto também é conhecida pela facilidade de resgatar o dinheiro investido. Segundo informações disponibilizadas pelo Nubank, no banco digital o resgate dos recursos pode ser feito em horário comercial, das 9h30 às 18h, apenas em dias úteis. Os mesmos horários valem para o investimento.

Saiba como investir no Tesouro Direto com o Nubank

Os usuários que já estão com a nova função liberada devem realizar o investimento diretamente no aplicativo do Nubank, disponível para aparelhos Android e iOS. Para isso é necessário localizar a área “Planejamento” na parte inferior da tela inicial do App.

Após acessar a área de planejamento o cliente do banco digital deve clicar em “Investimentos” e “Explorar produtos”. Em seguida, será necessário tocar no bloco “Nossos produtos” e em “Tesouro Direto”.

Ao acessar a área do Tesouro Direto no aplicativo do Nubank, os clientes poderão visualizar todos os títulos clicando em “Acessar todas as opções”. Vale informar que nesse momento os títulos aparecem de forma organizada por objetivo, de forma que os usuários podem escolher o título desejado.

Assim que o cliente escolher o título mais apropriado, basta definir um valor para a aplicação e tocar na opção “Continuar”. Por fim, basta ler as informações sobre o investimento disponibilizadas pelo banco digital na próxima tela e confirmar a operação digitando a senha de quatro dígitos.

Veja quanto rende o Tesouro Direto

O Nubank explica que cada tipo de título do Tesouro Direto possui uma dinâmica de rendimento diferente. Apesar disso, hoje existem basicamente três modalidades no mercado, sendo elas: prefixado, pós-fixado e híbrido.

Na modalidade de investimento prefixado o investidor consegue saber previamente qual será o retorno da aplicação antes mesmo de fazer a compra. Nesses casos a taxa informada aos cidadãos não sofre alterações. De acordo com o banco digital, o investimento prefixado é muito utilizado para buscar lucro em cenários de queda da taxa de juros.

Já no investimento pós-fixado, o retorno aos investidores depende do aumento ou queda da Selic (taxa básica de juros). Conforme explica o Nubank, no Tesouro Selic o investidor recebe a média da taxa Selic entre o momento em que a compra é efetuada e quando o título vence ou é vendido.

Por fim, é considerada híbrida quando a rentabilidade do título é a soma de uma parte pós-fixada e outra prefixada. Mais informações sobre o rendimento do Tesouro Direto podem ser obtidas no blog do Nubank e nos demais canais de comunicação do banco digital.