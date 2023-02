Nubank liberou UM recurso que está mudando a vida dos usuários do “roxinho”

Atualmente, o cartão de crédito é uma das principais ferramentas de pagamento. No entanto, não são todos os consumidores que conseguem alcançar um limite de crédito favorável. Neste sentido, o Nubank criou o recurso de “Construir Limite“, voltado a ajudar os clientes que precisam de uma margem maior.

Veja como ele funciona a seguir!

Construir Limite do Nubank

Na prática, esta função visa ajudar os consumidores que estão negativados, que possuem um histórico de dívidas ou que têm uma renda baixa. Desse modo, os clientes podem construir uma relação com o Nubank para que depois possa ser liberado um limite de crédito maior.

Para isso, será necessário solicitar um cartão por meio do aplicativo da fintech e, posteriormente, selecionar a opção de “Reservar valor como limite”. Com isso, se for reservado R$ 100, por exemplo, é liberado também R$ 100 para ser utilizado no crédito.

“Com o cartão com Função Construir Limite, de uma forma simples e prática, já conseguimos liberar limites pré-aprovados para mais de 5 milhões de pessoas que tinham pouco acesso a crédito”, disse Livia Chanes, líder das operações do Nubank no Brasil.

Desta forma, após realizar o pagamento da fatura, o limite será liberado imediatamente. A funcionalidade é uma ótima forma para criar um relacionamento com o Nubank, uma vez que estão sendo utilizados recursos oferecidos pela própria instituição.

Segundo a fintech, mais da metade dos clientes que usam a ferramenta de forma correta conseguem aumentar o limite em apenas um mês. Desse modo, se você está negativa, não perca essa oportunidade de conseguir um cartão de crédito sem anuidade.

Diferenças da função Construir Limite e do cartão pré-pago

O Nubank afirma que o cartão para construir limite é diferente do cartão pré-pago. Acontece que usando o recurso, o cliente consegue construir um histórico financeiro com a empresa, uma vez que usar o cartão corretamente, pagando as faturas em dia, ajuda a fintech a entender melhor o comportamento do consumidor.

“Com esse cartão, após reservar um valor da conta do Nubank como limite, você poderá fazer compras no crédito presenciais e online, nacionais ou internacionais, à vista ou parceladas”, disse o banco digital em seu site oficial.

“Após reservar um valor para usar como limite, a utilização do seu cartão vai gerar faturas e as suas informações de pagamentos podem influenciar positivamente em suas análises de crédito no futuro, nos ajudando a entender melhor seu comportamento, ou seja, suas chances de conseguir um limite pré-aprovado são ainda maiores”, pontuou o Nubank.