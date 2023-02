Nubank oferece parcelamento de até 24x em compras

O parcelamento de compras no cartão foi um dos maiores benefícios concedidos aos brasileiros. Isso porque, adquirir um produto à vista em algumas situações pode ser inviável para muitos consumidores.

Pensando nisso, o Nubank lançou recentemente o NuPay, serviço de pagamentos com cartão de crédito ou débito para o e-commerce. Dessa forma, os clientes da fintech podem realizar suas compras por meio do próprio aplicativo do banco.

Portanto, para ajudar ainda mais os clientes, a fintch passou a oferecer diferentes opções de pagamento, que podem variar entre transações à vista, débito, ou até mesmo no crédito, parcelado em até 24 vezes sem juros.

Ainda, é válido destacar que o recurso proporciona mais segurança, uma vez que para realizar uma compra não é necessário fornecer aos comerciantes seus dados bancários.

Compras parceladas até 24 vezes

A nova ferramenta permite o pagamento da compra ou o serviço à vista com débito em conta ou parcelada em até 24 vezes, sem juros. Neste último caso, o valor é cobrado todos os meses na fatura.

Vantagens que o recurso pode traz para os varejistas:

Aumento no volume de vendas;

Maior taxa de aprovação e aumento do poder de compra;

Simplifica ação dos processos operacionais no cotidiano do varejo;

Redução na necessidade de ter muito capital de giro;

Corte de custos com intermediários, ferramentas antifraude e chargeback.

Já para os clientes, as principais vantagens são a segurança e agilidade em pagar pelas compras feitas pela internet. Todavia, vale ressaltar que a novidade ainda em fase de testes, no entanto, em breve ser ser lançada pelo Nubank.

Nubank oferece cartão com descontos em dinheiro

O Nubank disponibilizou recentemente um cartão com diversas vantagens para seus clientes. Trata-se do Cartão Ultravioleta, que além dos benefícios exclusivos de um produto na versão black, libera uma série de descontos em empresas parceiras.

No entanto, é importante destacar que, diferente do cartão tradicional, o Ultravioleta possui anuidade de R$ 49 mensais, que também pode ser isentada caso o usuário mantenha os seus gastos mensais em R$ 5 mil, ou invista ao menos R$ 150 mil na fintech.

A saber, o cartão é emitido na bandeira Mastercard Black, que garante acesso a salas VIP e Wi-Fi em aeroportos, seguro de vida em viagens, compra protegida e outros benefícios. Ainda, o titular tem direito 1% de cashback automático em todas compras, e seu saldo rende 200% do CDI.

Aumente seu limite no Nubank

Para estabelecer o valor do limite de cada cliente, a fintech conta com uma tecnologia em algoritmos. Assim, quem apresentar condições mais favoráveis, como um poder maior de compra, por exemplo, tem mais chances de contar com benefícios de crédito.

No entanto, no caso daqueles que não estão em uma boa situação, podem tomar algumas atitudes para conseguir um crédito maior. Confira algumas dicas a seguir:

Evite pagar contas e faturas com atraso;

Pague antes ou até a data de vencimento;

Escolha data de vencimento da fatura de acordo com a data de pagamento do seu salário;

Não pague apenas o valor mínimo da fatura, pois isso irá ativar o crédito rotativo;

Mantenha atualizada a renda mensal no app do Nubank;

Use o cartão de crédito com frequência;

Use o cartão sem ultrapassar o limite;

Não tenha dívidas.