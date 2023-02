Nubank: semana começa com novidade SURPREENDENTE para clientes que possuem carro

O seguro de automóvel é um contrato entre o usuário e a seguradora para proteção contra perdas financeiras em caso de acidente ou roubo. Em outras palavras, em troca do pagamento do prêmio, a seguradora concorda em pagar as eventuais perdas conforme declarado na apólice. Nesse sentido, o Nubank surge com uma novidade nessa área para seus clientes.

Para ampliar sua gama de serviços, o Nubank lançou uma apólice de proteção veicular, o Nubank Auto. O serviço está disponível pela primeira vez para os clientes do Banco Digital de Curitiba, no estado do Paraná, a partir de hoje e, segundo o Nubank, será estendido gradativamente para o restante do país ao longo do ano.

Sobre o produto

O Nubank afirma que um dos diferenciais será a facilidade de adesão, com a contratação sendo 100% digital. Além disso, o usuário poderá escolher os itens de cobertura a seu critério, conforme o valor que mais lhe for acessível para fechar o contrato.

O Nubank Auto promete atendimento 24 horas, bem como, o pagamento de sinistros mais rápido e sem burocracia na comparação aos produtos tradicionais do mercado. “O mercado de seguros de carros no Brasil é burocrático e caro e isso leva a experiências ruins para os clientes e baixa aderência a esse tipo de serviço”, afirma o gerente geral da área de seguros, Burke Deutsch.

“O Nubank Auto veio para trazer uma experiência prática, confiável, acessível e conforme a necessidade de cada cliente”, acrescenta.

O que é necessário para contratar o Nubank Auto?

De acordo com informações disponibilizadas pelo banco digital, para contratar o Nubank é necessário:

Ser maior de 18 anos de idade;

Possui carteira de motorista válida;

Que o contratante seja o motorista principal;

Que o veículo seja utilizado somente para fins pessoais;

Que não haja modificações no veículo que alterem a forma como o mesmo veio de fábrica;

Que o valor do veículo não ultrapasse R$ 150 mil;

Que o veículo não tenha mais de 12 anos.

Confira a cobertura do Nubank Auto

Ao fechar o contrato de seguro de carro do Nubank, a fintech afirma que seus clientes terão direito a:

Proteção contra roubo e furto: que cobre 100% Tabela Fipe e proteção contra Incêndio (Natural ou Acidental);

Assistência 24h, cobrindo guincho, problemas elétricos, pneus e chaveiro.

Adicionalmente, no Nubank Auto podem ser adicionadas coberturas, tais como:

Colisão e Eventos Naturais, cobrindo 100% Tabela Fipe, danos totais ou parciais, inundação, deslizamento de terra e chuva;

Proteção a terceiros, cobrindo danos materiais e danos físicos de até R$ 50 mil cada um;

Proteção de vidros e faróis: que cobre faróis, luzes traseiras, pára-brisa e espelho de revisão.

Contratando o seguro no app

Para contratar o Nubank Auto no app, basta que os clientes sigam os seguintes passos:

Abra o app do Nubank, toque no cifrão ($) na parte de baixo da tela;

Clique em “Seguro de Carro”;

Leia as condições do produto;

Insira a placa do veículo;

Selecione o modelo do veículo;

Informe se gostaria de incluir no seguro outros motoristas menores de 26 anos de idade;

Informe o CEP onde o carro passa a noite e o tipo de garagem;

Informe a classe de bônus (caso se aplique);

Escolha as coberturas que mais fazem sentido;

Escolha a forma de pagamento, crédito em conta ou cartão de crédito Nubank.

Feito os procedimentos para contratação do Nubank Auto, a seguradora irá analisar e se esse for o primeiro seguro de carro adquirido com a fintech, o cliente precisará seguir as instruções para fazer a vistoria digital pelo app do Nubank.